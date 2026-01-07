Руският патриарх Кирил призна, че е размишлявал усилено защо, въпреки липсата на фундаментални различия, Западът е станал толкова "антируски" и е открил няколко причини, включително факта, че Русия представлява цивилизационна алтернатива на западния свят. Той заяви това в интервю с генералния директор на ТАСС Андрей Кондрашов по телевизионния канал "Россия-1".

Патриархът обясни, че според него това не е случайно, тъй като Русия предлага привлекателен модел на цивилизационно развитие, основан на ценности, от които западните страни са се отказали или продължават да се отказват. По-конкретно, той отбеляза, че това се отнася до запазването на християнската вяра, която, според него, се изтласква от обществения живот в редица западни страни.

Главата на Руската православна църква също подчерта, че Русия, по думите му, е защитник на традиционните ценности, свързани с разбирането за човешката личност. Той посочи, че страната не приема тълкуването на правата на човека, разпространено на Запад, смятайки, че този лозунг често пропагандира идеи, които водят до разрушаване на моралните устои на обществото.

За да подкрепи тезата си за традиционните ценности, Кирил даде и съвет как да съхраним брака си по-дълго.

Успешният и силен брак се гради върху жертвоготовност и живот в името на другия - няма истинска любов без героизъм.

"Много хора тук разбират любовта като всичко друго, но не и като героизъм, а като жертвоготовност. Не може да има истинска любов без жертвоготовност. Не може да има щастлив брак, ако съпругът и съпругата живеят само за себе си. Ако живеят един за друг, това е най-силният брак", каза той.

Патриархът отбеляза, че любовта към Отечеството също е свързана с жертвоготовност.

"Особено когато страната е изправена пред външни заплахи. А ние знаем, че любовта към Отечеството е вдъхновявала хората за военни подвизи, които дори не са били изисквани от тях. Любовта винаги прогонва страха", заяви главата на Руската православна църква.

Според нето руското общество не е склонно към "краен егоизъм" или към живот единствено за себе си. То е "застраховано" срещу това. Без взаимна подкрепа и солидарност страната не би могла да преодолее историческия опит от минали конфликти и би престанала да съществува.

"Крайният егоизъм, животът само за себе си, е много опасно явление. В крайна сметка, ако живеем така, тогава обществото наистина става много крехко – всеки за себе си. Това означава, че понятието за солидарност изчезва; няма смисъл да се тревожим за някой друг; нека се тревожат за себе си. Нашата страна, мисля, е в известен смисъл имунизирана срещу това, защото ако нямаше солидарност в обществото, ако нямаше взаимна подкрепа, тогава нашата страна вероятно дори нямаше да съществува", каза той.

Според патриарха това се потвърждава от "целия ни исторически опит, свързан с ужасни атаки отвън, две световни войни и много други военни катаклизми".

"Героизмът на нашия народ във Великата отечествена война се основаваше изцяло на жертвоготовност. Защото, ами, имаше малък шанс, особено в началото на войната, някой, който е бил призован в армията и изпратен на фронта, да оцелее", добави предстоятелят на Руската църква.

Той припомни, че егоизмът на "живеенето за себе си" е осъден както в Словото Божие, така и от гледна точка на обществения морал, както е било например по време на съветския период.

"Мисля, че в някои страни това осъждане продължава и днес", заключи първойерархът на Руската православна църква.

В коледно интервю с Кондрашов духовникът разказа, че е прекарал детството си в крайна бедност и е успял да изплати дълговете на семейството си едва като възрастен.

Той обясни, че през 50-те години на миналия век държавата е провеждала политика на натиск върху църквата, включително налагане на прекомерно високи данъци на духовенството. Според него идеята е била лишаването на духовенството от препитание да доведе до гибелта на църквата. В резултат на това на баща му е наложен данък от 120 000 рубли - сума, сравнима по това време с цената на няколко средно големи автомобила.

Патриархът отбеляза, че баща му е бил принуден да взема пари назаем от приятели, за да плати данъка. Той обаче никога не е успял да изплати напълно дълговете си през живота си и впоследствие тежестта е преминала върху сина му.

Патриарх Кирил сподели, че е успял да събере необходимите средства едва години по-късно, когато е изпратен в Женева, за да служи като представител на Руската православна църква в международни организации. Като получавал заплатата си в чуждестранна валута и я конвертирал в рубли, той успял да изплати напълно натрупаните си дългове за сравнително кратко време.

Русия се превръща в духовен противник на западната цивилизация, която "оправдава греха" и го смята за "алтернатива на човешкото развитие"

"Точно това е проблемът днес: признавайки всички права и свободи, провеждайки политика изцяло в рамките на изискванията на Организацията на обединените нации и организациите за правата на човека, не отклонявайки се нито на крачка от курса, който Съветският съюз не следваше и за който беше критикуван, а Русия следва, ние въпреки това се превръщаме –-не искам да казвам идеологически - а по-скоро в духовен противник на западната цивилизация. Именно защото тази цивилизация оправдава греха и вярва, че грехът не е грях, не е нарушение на някакви заповеди или принципи на живота, а е алтернатива на човешкото развитие", каза той.

Според него днес, поради желанието за лична свобода, се забелязва загуба на моралния компонент на човешката личност.

"И всичко това се отразява на младежта. Виждаме, особено в западните страни, деградация, включително морална деградация на по-младото поколение", добави патриархът. "Нарушаването на моралните и божествените закони винаги води до ситуация, която заплашва или съществуването на определено общество, или съществуването на определена държава."