Възстановяването на Венецуела: Регионът става много интересен за инвестиции

САЩ нямат намерения да прекъсват, а напротив – възнамеряват да усилят експорта от Венецуела. По всяка вероятност ще видим отслабване на санкциите, защото реалността е, че голяма част от търгувания във Венецуела петрол минаваше през криптосделки. Това каза Преслав Райков, финансов анализатор, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Възстановяването на Венецуела

„Целта е народът на Венецуела бързо да почувства положителната промяна, за да не се създава вътрешно напрежение“, коментира гостът. Свалянето на Мадуро беше сериозна интервенция и това не бива да се отрича, но именно бързата намеса ще направи хората по-спокойни и щастливи, за да приемат плана за увеличаване на добива и инвестициите през следващите години.

Според събеседника най-вероятно и европейски компании ще участват във възстановяването на Венецуела. Само преди няколко години френски и испански компании търгуваха активно във Венецуела.

Той допълни, че страната се е нуждаела от големи количества дизел и бензин, въпреки добива на петрол. Само няколко месеца преди залавянето на Мадуро се е купувал дизел отвън.

Дори визуално петролната инфраструктура в страната въобще не изглежда добре. Месеци наред не се подменя счупено или повредено оборудване. Компаниите, които ще се заемат с тази задача, ще бъдат доста заети през следващите 10 години. „Тази дупка от капитали трябва да бъде запълнена“, отбеляза Райков.

“На пазара има свръхпредлагане, Саудитска Арабия продължава да намалява цените си за азиатските купувачи”, обясни събеседникът.

Ако бъдат вдигнати санкциите върху венецуелския петрол и някаква част от него се насочи към Китай, руският петрол вече няма да им бъде толкова интересен. Това означава, че пазарният дял на Русия ще е по-малък и е възможно да видим нива под 50 долара за сорта „Brent“.

Райков е категоричен, че това ще е огромен ход за натиск върху Русия и връщането й на масата за преговори. За момента руският петрол се търгува с отстъпка заради големия риск от санкции и по-сложната логистика. Рано е да говорим за изчерпване на евтиния руски петрол, тъй като там съоръженията са много добро оперативно ниво и няма разпад на инфраструктурата.

Тук е важно да погледнем заявките на ОПЕК и ситуацията в Иран, която може да предвещае още повече петрол на пазара. Разбира се, състоянието на световната икономика няма как да бъде игнорирано. „Евтиният петрол може да задвижи производството, което е още една причина през 2026 г. да видим много ниски цени на петрола“, коментира Райков.

Всъщност, златото е основният актив на Венецуела. Можем да говорим дори за какао, което страната притежава в обилни количества с високо качества. Вероятно ще видим прокси управление във Венецуела. Дали ще има сговор със САЩ – по всяка вероятност, но най-важно е да се създаде рамката за инвестиции за десетилетия напред. „Регионът определено става много интересен за инвестиции“, прогнозира гостът.

