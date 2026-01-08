Северният щит на НАТО има дупка, издънката е при Великобритания

„Луна Хаус” е историческо място на Шетландските острови, островите, собственост на Великобритания, разположени приблизително по средата между Шотландия и Норвегия в Северно море. Използвано като щаб на норвежката съпротива по време на Втората световна война, имението отново се превърна във фокусна точка в европейската история.

80 години след като британците улесниха норвежката съпротива срещу нацистката военна машина, която беше завладяла Норвегия - и заплашваше да направи същото и с Великобритания - днес лидерите на Великобритания и Норвегия вярват, че отново са под прицел на нашественик. Този път този нашественик е Русия на Владимир Путин, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

Миналия септември лидерите на Обединеното кралство и Норвегия подписаха „Споразумението Луна Хаус“ - важно двустранно споразумение за отбрана на стойност 10 милиарда британски лири. Целта на споразумението „Луна Хаус” беше да се задълбочи цялостното военно сътрудничество между двете сили. Но тъй като и двете нации имат дълга и богата история като морски сили, конкретната цел на споразумението „Луна Хаус” беше да се разшири военноморското сътрудничество между двете държави.

Великобритания и Норвегия се обвързват изцяло в Далечния север

Това споразумение от Луна Хаус идва насред по-широка, трескава европейска кампания за превъоръжаване, насочена директно към защита срещу руското плашило и имаща за цел да поддържа американците ангажирани с европейската отбрана.

За британците и норвежците споразумението ще увеличи максимално сътрудничеството им по въпроси, свързани със Северноатлантическия и Арктическия региони. Тези две области на света, най-близо до съответните им брегове, са се превърнали в арени на геополитическа конкуренция. Руският флот засили темпото на операциите си в Северния Атлантик, като същевременно разширява присъствието си в Арктика, за да затвърди претенциите си към този богат на ресурси район на света.

НАТО иска да противодейства на нарастващото присъствие на Русия и в двата региона. Тъй като и Великобритания, и Норвегия технически са две от най-големите военноморски сили в НАТО, те са начело на усилията. Това по същество укрепва отбраната на открития северен фланг на НАТО.

Нещо повече, споразумението подкрепя индустриалното сътрудничество и работните места в корабостроенето, като същевременно укрепва готовността. Британският премиер Киър Стармер и неговият норвежки колега Йонас Гар Стьоре публично заявиха, че споразумението е просто задълбочаване на вече дълбоките връзки... и важен сигнал към Москва, че както Великобритания, така и Норвегия ще се изправят срещу подобни заплахи.

Споразумението от „Луна Хаус” интегрира способности, стратегически сили и общи стратегии за по-добра защита на критична европейска подводна инфраструктура; то ще позволи на двата флота да наблюдават по-добре руската активност в Северния Атлантик и Арктика.

Подходящите подводници за грешната индустриална реалност

Съгласно споразумението от "Луна Хаус", както Британският кралски флот, така и Кралският норвежки флот ще експлоатират флот от британски фрегати за борба с подводници тип 26. Осем от тези военни кораби ще отидат в Британския кралски флот, докато поне пет ще отидат в Кралския норвежки флот. Основната мисия на тези кораби е да преследват подводници и да защитават застрашените подводни комуникационни линии, които са от решаващо значение за европейската свързаност.

Смята се, че първият комплект от тези фрегати за борба с подводници тип 26 ще стане достъпен от 2029 г. Съгласно споразумението, Великобритания и Норвегия ще споделят съоръжения за поддръжка, технологии и оборудване. Това ще намали разходите и ще увеличи бойните способности на двата флота поради по-добрата оперативна съвместимост. Лондон също ще се присъедини към текущата програма на Норвегия за разработване на кораби-майки в открито море, които ще разполагат безпилотни противоминни мерки и системи за подводна война.

Кралският флот ще си сътрудничи с Норвегия в разработването на запаси от торпеда Stingray. Той ще приеме и норвежки военноморски ударни ракети за своя изтощен арсенал.

Споразумението между Великобритания и Норвегия предвижда съвместно планиране и военни учения, целящи да подобрят оперативната ефективност на двете армии в суровата среда на Далечния север.

Например, британските кралски морски пехотинци вече ще тренират целогодишно в Норвегия, за да подобрят устойчивостта си на студено време и готовността си за бойни действия в планината.

И все пак, както при толкова много аспекти на продължаващата – спазматична – мания по превъоръжаване в Европа, има много амбициозни части в това споразумение от „Луна Хаус”.

Вземете например аргумента, че военните кораби Тип 26 ще бъдат налични от около 2029 г. Изборът на Норвегия за партньорство е ключов. В един момент някога могъщата корабостроителна индустрия на Великобритания е произвеждала 48% от всички кораби за Норвегия през 1951 г. До 1965 г., когато корабостроителната индустрия на Великобритания се срива, тя представлява само 2,8% от покупките на кораби на Норвегия.

Безпилотните кораби са по-добър път напред за Норвегия и Обединеното кралство

По-важното е, че Великобритания все още не е решила фундаменталните слабости на почти мъртвия си корабостроителен сектор. И никакви корабостроителни сделки с Норвегия или която и да е друга държава няма да решат структурните проблеми.

Например, в британските корабостроителници има твърде малко работници. Инфраструктурата, която стои в основата на тези корабостроителници, е лоша. Регулациите и други бюрократични усложнения рутинно се наговарят, за да задушат иновациите и техниките за пестене на разходи.

Най-важното обаче е, че на Великобритания ѝ липсва мащаб. Лондон казва, че може да започне да произвежда военни кораби тип 26 до 2029 г. Това изглежда като фантазия. Може би с помощта на Норвегия, тя би могла да спази този срок. Но цялата поръчка няма да бъде изпълнена до средата – или, по-вероятно, към края – на 30-те години на 21-ви век. През това време руският флот лесно би могъл да се превърне в доминираща сила в Северния Атлантик и със сигурност в Арктика.

Великобритания трябва да се съсредоточи върху разработването на по-евтини безпилотни военноморски дронове, които да изпълняват задачата на тези противолодъчни бойни кораби тип 26. Опитът да се построят тези бойни кораби в този срок няма да донесе нищо друго освен главоболия – и ще отстъпи ключова територия на руснаците.