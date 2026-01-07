Путин запали свещ на коледна служба за армията си ВИДЕО/СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 8 / 8

Путин приветства "свещената мисия" на руските войски по време на православната коледна служба близо до Москва

Президентът на Русия Владимир Путин присъства рано тази сутрин на руската православна коледна служба в църква близо до Москва, като приветства "свещената мисия" на войските си да защитават страната, съчетавайки церемонията с празнично обръщение за единство, благотворителност и подкрепа за въоръжените сили, предаде Ройтерс.

Vladimir Putin, a devoted Orthodox Christian, as always attends the Christmas liturgy. 🇷🇺☦️ pic.twitter.com/UASJW4xFJY — Based Serbia (@SerbiaBased) January 6, 2026

Руските православни коледни служби се провеждат в часовете около полунощ, привличайки хиляди вярващи за литургии, въпреки че Путин често присъства на по-малки служби, включително в катедралата в Кремъл.

На разпространен в интернет видеоклип се вижда Путин, облечен в тъмен костюм без вратовръзка, застанал сред военни в униформа, заедно с жени и деца, докато свещеници водят службата в църквата "Свети Георги Победоносец", недалече от Москва.

"Руските воини винаги, сякаш по заповед на Бога, са изпълнявали тази мисия да защитават Родината и нейния народ, да спасяват Отечеството и неговите поданици", заяви Путин в църквата след службата.

Putin told children, in front of cameras, that Russian soldiers are waging war and therefore killing civilians in Ukraine only because it is God’s will. They used children in the video for a reason. Children across Russia who are watching TV will feel as if Putin is speaking… https://t.co/v0DebDirZ7 pic.twitter.com/0odeMrkYET — Victoria (@victoriaslog) January 6, 2026

"По всяко време в Русия народът е гледал на воините си като на онези, които, сякаш по заповед на Бог, изпълняват тази свята мисия", каза още руският президент.

В коледно поздравление, публикувано по-рано на уебсайта на Кремъл, Путин похвали Руската православна църква и други християнски вероизповедания за укрепването на социалното единство и защитата на историческото и културно наследство на Русия.

Той заяви, че религиозните организации се фокусират върху милосърдието и благотворителността, грижата за нуждаещите се и подкрепата на участниците и ветераните от войната, която Москва нарича специална военна операция.

"Такава важна и много нужна работа заслужава най-искрено признание", каза руският президент.

Путин посещава коледни служби от 2000 г. насам, често извън Москва, но от началото на войната по-често отбелязва празника близо до столицата, включително в държавната си президентска резиденция в Ново Огарьово. /БТА