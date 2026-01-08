Светът пред изпитание: Европа търси сделка с Тръмп

Нуждаейки се от подкрепата на САЩ, за да отблъснат Русия в Украйна, европейските лидери бяха предпазливи да критикуват президента Тръмп за Гренландия, Иран, Венецуела.

Твърди се, че европейските лидери са тайно ядосани и дори паникьосани от новите заплахи на президента Тръмп да отнеме Гренландия от Дания, съюзник на НАТО, след военната му интервенция във Венецуела. Но те се нуждаят от Съединените щати, за да гарантират надеждна сигурност за следвоенна Украйна срещу всяка по-нататъшна агресия от страна на Русия - жизненоважен стратегически интерес за Европа, пише NYT.

На този фон европейските лидери се срещнаха във вторник в Париж с висши американски преговарящи, за да обсъдят как да осигурят мирно споразумение в Украйна. Те съвместно обявиха напредък по гаранциите за сигурност за следвоенна Украйна, но всяко прекратяване на огъня изглежда далечно, като се има предвид, че Русия не участва в преговорите.

По-рано през деня някои от същите страни бяха издали съвместно изявление за солидарност с Дания, призовавайки за колективна сигурност на НАТО в Арктика, включително Съединените щати. В него нямаше изрична критика към Вашингтон, а срещата в Украйна беше изцяло за запазване на подкрепата на администрацията на Тръмп.

Дори с тези външни прояви на европейско-американско единство, в основата на всичко стои внезапното завръщане на Тръмп към по-империалистическа ера. Европейците, които смятат американската намеса във Венецуела за нарушение на международното право, виждат американски президент, който е получил нови права и е очарован от военни действия, които той сравнява с гледане на телевизионно предаване. Той се представя като до голяма степен непредсказуема сила, способна да причини огромни смущения - в НАТО, в Украйна, в Иран, в Газа - докато погледът му се движи от една въображаема цел към друга.

След срещата в Украйна, попитан за Гренландия и Венецуела, заедно с американските пратеници, президентът Еманюел Макрон от Франция отказа да отговори, наричайки ги „не особено свързани с днешните въпроси“. По-късно той каза пред френската телевизия:

„Не мога да си представя сценарий, в който Съединените американски щати биха били поставени в позиция да нарушат датския суверенитет.“

В по-голямата си част европейските лидери казват малко, правейки колективни изявления, които избягват критики към най-важния и сега най-разрушителен съюзник, Съединените щати.

Премиерът на Дания Мете Фредериксен беше директна, като каза на Вашингтон да се откаже. Ход по отношение на Гренландия и Дания, каза тя, ще сложи край на НАТО.

„Ако Съединените щати изберат да атакуват друга страна от НАТО, тогава всичко ще приключи“, каза Фредериксен пред датски телевизионен оператор в понеделник. Това би включвало, добави тя, прекратяване на „сигурността, която е осигурявана от края на Втората световна война“.

В Дания все още е широко разпространено убеждението, че Тръмп увеличава натиска като тактика за преговори, но не би използвал сила срещу съюзник от НАТО, който е готов да работи с него както за подобряване на сигурността, така и за бизнес възможности.

За сравнение, американо-венецуелските отношения са „ужасни от десетилетия“, каза Микел Рунге Олесен от Датския институт за международни изследвания, изследователска организация в Копенхаген.

Но никой всъщност не знае, особено след като Тръмп каза на репортерите, очевидно на шега, че въпросът ще бъде решен след 20 дни.

Европа колективно, чрез Европейския съюз, е разделена в отговора си. По отношение на Венецуела, тя призова за наблюдение на ситуацията и демократичен преход. Тя потвърди подкрепата си за териториалната цялост на Гренландия и Дания и заяви, че всяка промяна трябва да бъде решена от самите граждани. Но досега не е заплашила да не предприеме действия, ако Тръмп действа.

Изключително неудобно е за европейците, които отдавна са изоставили изграждането на империи, да бъдат притиснати между Съединените щати и Русия.

Франсоа Ейсбург, френски анализатор по отбрана, заяви, че външната политика на Тръмп е „изключително последователна, но изключително опасна“. Тръмп, отбеляза той, „прави това, което казва“, след като вече се е конфронтирал с Фредериксен за Гренландия през 2019 г.

Европейските лидери обикновено се съгласяват с исканията на Тръмп по време на последния му мандат, избирайки например да не се нахвърлят върху американски технологични фирми в първия кръг от преговорите за тарифите. Ейсбург, позовавайки се на документ на администрацията на Тръмп, публикуван миналия месец, който изобразява европейците като слаби и в упадък, каза:

„Те приеха нашата мярка и тази мярка беше описана в Националната стратегия за сигурност с известна точност, за съжаление.“

По подобен начин Европа пропусна важен момент през декември, за да покаже както на Москва, така и на Вашингтон, че е готова да помогне на Украйна агресивно, отказвайки да използва замразени руски активи и вместо това правейки компромис с много по-малък колективен заем.