Седем европейски държави отхвърлиха претенциите на Тръмп към Гренландия

Седем европейски държави изразиха солидарност с Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп отново заяви интерес от страна на Вашингтон към арктическия остров, като посочи, че той е от стратегическо значение за националната сигурност на САЩ, предадоха ДПА и Ройтерс.

В съвместна декларация лидерите на Франция, Германия, Италия, Испания, Полша, Великобритания и Дания заявиха, че Гренландия принадлежи на нейния народ и само Дания и Гренландия могат да вземат решения по въпроси, засягащи отношенията им.

(БТА)