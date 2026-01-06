IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Седем европейски държави отхвърлиха претенциите на Тръмп към Гренландия

Те направиха това в съвместна декларация

06.01.2026 | 15:13 ч. Обновена: 06.01.2026 | 15:13 ч. 4
Седем европейски държави изразиха солидарност с Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп отново заяви интерес от страна на Вашингтон към арктическия остров, като посочи, че той е от стратегическо значение за националната сигурност на САЩ, предадоха ДПА и Ройтерс. 

В съвместна декларация лидерите на Франция, Германия, Италия, Испания, Полша, Великобритания и Дания заявиха, че Гренландия принадлежи на нейния народ и само Дания и Гренландия могат да вземат решения по въпроси, засягащи отношенията им.
