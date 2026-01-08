Куба пред криза: Как свалянето на Мадуро я доближава до колапс

Възрастни кубинци ровят в боклука за остатъци от храна в Хавана. Във втория по големина град в страната, Сантяго, се събраха тълпи, под звуците на музика от кубински изгнаници като Глория Естефан и Уили Чирино, който пее: „Нашият ден идва скоро“.

Свалянето на венецуелския диктатор Николас Мадуро от САЩ разтърси тази страна с по-малко от 10 милиона души население, която отдавна разчита на Венецуела за внос на петрол, което едва е предпазвало малката ѝ икономика от колапс, пише WSJ.

Това отваря нова и опасна глава за комунистическия режим на острова по време на икономическа имплозия, която вече съперничи на кризата, преживяна от Куба след разпадането на Съветския съюз преди повече от три десетилетия.

В по-бедните градове хората открито спекулират дали САЩ ще свалят правителството на кубинския президент Мигел Диас-Канел, наследник на Раул и Фидел Кастро, братята и сестрите, които ръководеха Кубинската революция през 1959 г., която изпрати шокови вълни в цяла Латинска Америка.

Апаратът за държавна сигурност на Куба отдавна държи здраво всички нива на обществото, от работните места до училищата или концертните зали. Но залавянето на Мадуро рискува да преобърне контрола на правителството върху всяка улица, неговата система за задълбочено наблюдение и огромната му мрежа от доносници, казват кубински дисиденти и бивши служители.

Свързани статии Защо истинската цел на кампанията на Тръмп във Венецуела е Куба?

Два дни след свалянето на Мадуро, Рейналдо Флорес се справяше с петия си пореден ден без течаща вода в апартамента си в Хавана. Това е новата му нормалност, наред с ежедневните прекъсвания на тока, провалящата се здравна система, боклуците, натрупани по улиците, и болките в ставите му от болестите, пренасяни от комари, които измъчват острова.

„Шест, седем, десет дни минават без вода“, каза 66-годишният Флорес. „След това, когато водата се върне, няма електричество, за да я изпомпва.“

Наскоро, каза той, е имало един ден, в който едновременно е нямал електричество, течаща вода и газ, с който да готви. Като всички кубинци, Флорес съхранява вода в резервоар, като я разпределя за пиене, готвене, пране и къпане. Когато свърши, той скача от един покрив на друг, за да събира кофи с вода от близките цистерни.

След военни действия във Венецуела, президентът Тръмп насочи вниманието си към друга област, описвайки евентуален ход срещу Колумбия като „добър за него“ и повтаряйки желанието си да претендира за Гренландия. Снимка: Джонатан Ернст/Ройтерс

Куба е в постоянна икономическа криза, която се засили след пандемията от Covid-19. Повече от 2,7 милиона души – около една четвърт от населението на острова, повечето от които млади и амбициозни – са избягали от острова от 2020 г. насам, повечето в САЩ. Това е „демографско изпразване“, каза кубинският демограф Хуан Карлос Албису-Кампос. Той изчислява, че населението на Куба сега е осем милиона.

Комбинираният резултат от масовата емиграция и намалената женска плодовитост е, че живородените деца в Куба са спаднали до нива под тези от 1899 г., когато Куба излезе от кървава тригодишна война за независимост, която унищожи населението ѝ, каза Албису-Кампос.

Много кубинци разчитат на парични преводи от членове на семейството в чужбина.

Държавата разчита на милиарди долари, събрани от правителството от хиляди кубински лекари, работещи във Венецуела, Мексико и други страни, и на субсидиран внос на венецуелски петрол, за да поддържа осветлението. Но сега кранът за венецуелски петрол може да бъде спрян от САЩ.

Куба няма пари да купува петрол на международните пазари и може само да се надява, че приятелски страни като Ангола, Алжир, Бразилия или Колумбия ще компенсират недостига, ако Венецуела, под натиск от САЩ, спре доставките си, каза Хорхе Р. Пиньон, който следи потреблението на енергия на Куба в Тексаския университет.

Венецуела е осигурявала около 35 000 барела петрол на ден от приблизително 100 000 барела на ден, от които островът се нуждае. Куба произвежда около 40 000 барела на ден тежък суров петрол, наситен със сяра и метали, който захранва амортизираните електроцентрали на страната. Мексико, което изпращаше около 22 000 барела на ден до Куба миналата година, оттогава намали доставките до около 7000, докато Русия изпраща около 10 000 барела на ден, каза той.

Спирането на венецуелския петрол би опустошило икономиката на Куба.

Докато страната се бори да оцелее, големият въпрос ще бъде реакцията на кубинското ръководство, което управлява с желязна ръка след революцията, водена от Кастро и техните „брадати мъже в маслиненозелено“. Първото действие на комунистическия режим беше да изиска от работниците да участват в митинг през уикенда, за да осъдят залавянето на Мадуро и да обявят два дни траур, със знамена на половин копие в чест на 32-мата кубински войници и високопоставени офицери от военното разузнаване, загинали по време на американското военно нахлуване.

Без петрол съществува риск прекъсванията на електрозахранването, които понякога оставят жителите на острова само с четири часа електричество на ден, да се влошат. Тези, които са разчитали на генератори, за да се справят, ще имат трудности с работата им без достъп до гориво. Дори готвенето ще бъде сложно, тъй като някои жители са се обърнали към печки на нафта, за да си приготвят храната.