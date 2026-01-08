С настъпването на 2026 г. администрацията на Тръмп отново разтърси световния ред с операция „Абсолютна решителност“ – светкавичното залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро. Докато реакциите на Запад варираха от открито осъждане до хладно одобрение, най-показателната реакция може би е тази на Москва. Вместо очакваната яростна реторика, руските държавни медии останаха поразително предпазливи, което подхрани още повече слухове за „Нова Ялта“, установяваща сфери на влияние от Каракас до Киев.

Колко истина има зад спекулациите? През 2019 г. Фиона Хил, бивш директор на Съвета за национална сигурност (НСС) за Русия, свидетелства пред Конгреса, че руски служители са предложили „много странно споразумение за размяна между Венецуела и Украйна“. Тъй като умереният руски глас Сергей Брильов сега води отразяването на ударите във Венецуела в държавните медии, наблюдателите могат само да се чудят дали установеното по време на срещата на върха Тръмп-Путин в Аляска през 2025 г. най-накрая е довело до задкулисна сделка, пише в анализа за TNI Андрю Кучинс, старши сътрудник в Центъра за национален интерес и доцент в Училището за напреднали международни изследвания към Университета Джонс Хопкинс.

Ако Москва е безмълвна по отношение на Карибите,

нейните вътрешни и европейски наративи остават все така войнствени. Руската телевизия продължава да унижава европейските лидери. А миналата седмица държавните медии представиха зърнести кадри от предполагаем опит за убийство с дрон срещу Владимир Путин в резиденцията му във Валдай, извършен от Украйна. Скептиците отбелязват, че отломките вероятно са инсценирани, а американската разузнавателна общност е отхвърлила твърденията на Москва. В предаването на „Вести Недели“ от 4 януари нямаше нови развития, които да бъдат докладвани по темата.

Под маската на контрол се появиха пукнатини в консенсуса на елита. Репортаж на „Ню Йорк Таймс“ миналия месец подробно описа дискусии при закрити врати между Путин и неговия дългогодишен сътрудник Дмитрий Козак, който според съобщенията е настоявал за край на „грешката“ на войната преди неотдавнашната си оставка. Докато Кремъл се насочва към патерналистична национална идеология, обещаваща социално управление и просперитет, основан на изкуствен интелект, реалностите на недостига на работна ръка и икономическата изолация остават.

Дали залавянето на Николас Мадуро от САЩ е част от сделка от „Нова Ялта“? Какво послание беше изпратено по време на телефонния разговор на Путин с Доналд Тръмп миналата седмица? В този епизод на „Русия декодирана“, Анди Кучинс и Крис Мандей разкриват как руските елити и Кремъл разбират света и как се стремят да му повлияят.