Тръмп заклейми съпартийците си, гласували в сената против него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заклейми съпартийците си републиканци в Сената на САЩ (горната камара на Конгреса), които вчера гласуваха в полза на резолюция за ограничаване на военните му правомощия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Резолюцията би забранила на държавния глава да предприема нови военни действия срещу Венецуела без разрешението от Конгреса.

"Сюзан Колинс, Лайза Мурковски, Ранд Пол, Джош Холи и Тод Йънг никога повече не трябва да бъдат избирани на каквото и да е длъжност", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

С гласовете на демократите и петимата републиканци резолюцията за ограничаване на военните правомощия бе приета с 52 на 47 гласа. Така бе гарантирано последващо повторно гласуване с цел окончателното ѝ приемане.

Практически обаче тя няма шанс да стане част от законодателството на САЩ, защото за целта ще трябва самият Тръмп да я подпише, ако тя бъде приета от Камарата на представителите.

За отхвърлянето на президентското вето е необходимо мнозинство от две трети в двете камари, отбелязват световните агенции.

В интервю за "Ню Йорк таймс" Тръмп заяви, че властта му като главнокомандващ е ограничена само от "собствената му моралност".

В интервюто на въпроса дали има някакви ограничения на неговите глобални правомощия, Тръмп отговори: "Да, има едно нещо. Моята собствена моралност. Моят собствен ум. Това е единственото нещо, което може да ме спре." /БТА