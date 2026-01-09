Ким Чен-ун се врече "постоянно и трайно" на Путин в писмо

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е заявил в писмо до руския президент Владимир Путин, че ще подкрепя политиката му безусловно и постоянно, съобщи севернокорейската агенция КЦТА, предаде Ройтерс.

"Ще уважавам безусловно и ще подкрепям безусловно всички ваши политики и решения и съм готов да бъда винаги с вас в името на вас и вашата Русия", заяви Ким в писмо до Путин, съобщи KЦТА.

"Този избор ще бъде постоянен и траен."

Писмото на Ким е отговор на писмо, изпратено по-рано от Путин, съобщи севернокорейската агенция. /БТА