IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Ким Чен-ун се врече "постоянно и трайно" на Путин в писмо

По-рано руският президент благодари за оказаната военна подкрепа

09.01.2026 | 08:11 ч. 4
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е заявил в писмо до руския президент Владимир Путин, че ще подкрепя политиката му безусловно и постоянно, съобщи севернокорейската агенция КЦТА, предаде Ройтерс.

"Ще уважавам безусловно и ще подкрепям безусловно всички ваши политики и решения и съм готов да бъда винаги с вас в името на вас и вашата Русия", заяви Ким в писмо до Путин, съобщи KЦТА.

"Този избор ще бъде постоянен и траен."

Писмото на Ким е отговор на писмо, изпратено по-рано от Путин, съобщи севернокорейската агенция. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ким чен ир путин писмо подкрепа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem