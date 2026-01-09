IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп съкрати рекордно броя на държавните служители

Чиновниците стигнаха до най-ниското ниво от десетилетие

09.01.2026 | 21:30 ч. 10
Снимка БГНЕС

Броят на държавните служители в САЩ спадна до най-ниското ниво от поне десетилетие, показват правителствени данни,  след като администрацията на президента Доналд Тръмп уволни десетки хиляди работници, съобщи Ройтерс.

Американското правителство наема 2,1 милиона работници, сочат статистически данни на Службата за управление на персонала. Приблизително 2,3 милиона души са работили за американското правителство в края на администрацията на президента Джо Байдън, предаде БТА.

След като пое поста през януари 2025 г., президентът Доналд Тръмп стартира кампания за съкращаване на цивилните федерални служители, които според него бяха прекалено многобройни и неефективни. Според статистиката, кампанията изглежда е била успешна, отбелязва Ройтерс.

