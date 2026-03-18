Осъдиха дилър на фентанил на 4 години затвор

Дилър-рецидивист, обвинен за разпространение на фентанил и държане на наркотично вещество с цел разпространение, е осъден на четири години лишаване от свобода, съобщиха от Апелативната прокуратура.

Б.М., който е на 41 години, е многократно осъждан, а последното наложено наказание е изтърпял в средата на май м.г. На 15 септември м.г. в Благоевград е разпространил една доза фентанил, която продал за 15 лева, казаха още от прокуратурата.

При условията на неотложност полицейските служители извършили претърсване в апартамент в жилищния комплекс „Еленово“, обитаван от Б.М. В спалня са намерени и иззети 26 сгъвки от фолио, съдържащи кафяво прахообразно вещество. Изготвената от вещо лице експертиза е установила наличие на фентанил в него. Това вещество е с висока степен на риск, посочиха от държавното обвинение.

За извършените престъпни деяния Б.М. е осъден на четири години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване и глоба в размер на 10 225,83 евро/20 хил. лв.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд, допълниха от прокуратурата.