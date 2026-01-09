Спасяват с кожа от починали донори тежко обгорени в Кран Монтана

Болниците в Цюрих са получили 9,3 кв. м. донорска кожа за жертвите на пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана на Нова година, съобщи нидерландска тъканна банка, която е доставила кожата, предаде ДПА, позовавайки се на швейцарската национална информационна агенция "Кийстоун-Ес Де А" (Keystone-SDA).

Освен това тъканната банка е доставила донорска кожа и в Лайпциг, където се лекуват трима от пострадалите при пожара, съобщи NOVA.

Кожата от починали донори е била доставена в Университетската болница и Детската болница в Цюрих, съобщи говорител на тъканната банка "ETB-BISLIFE".

За щастие швейцарските митнически власти съдействаха и позволиха кожата от донори да бъде обработена без забавяне, съобщи говорителят пред "Кийстоун-Ес Де А".

Кожата от донори се използва като временен заместител за защита на раните на пациенти с тежки изгаряния, за предотвратяване на инфекции и подпомагане на заздравяването, докато стане възможно присаждането на собствена кожа на пациента.

Пожарът, който опустоши бар "Констеласион" в ранните часове на 1 януари, отне живота на 40 души. Половината от загиналите са непълнолетни, а 116 души бяха ранени. Според информация от властите сред жертвите има 22 швейцарци и 18 чужденци. Френското външно министерство съобщи за 9 загинали французи. Сред ранените има 69 швейцарци, 23 французи и 12 италианци, включително хора с двойно гражданство.

Утре в Швейцария има национален траур за загиналите в пожара. В цяла Швейцария хората са призовани да почетат паметта на жертвите в 14:00 ч. местно време (15:00 ч. българско). На официална възпоменателна церемония в кантона Вале, където се намира курортът Кран Монтана, се очаква да присъстват над 1000 души. Над 30 държави са потвърдили участието си. От Италия и от Франция ще присъстват президентите Серджо Матарела и Еманюел Макрон.