Актьорът Дилън Спраус и съпругата му чакат бебе

Дилън Спраус ще става татко за първи път! 32-годишната му съпруга Барбара Палвин е бременна и двамата очакват първото си дете.

33-годишният актьор и моделката обявиха щастливата новина, докато присъстваха на Филмовия фестивал в Кан в четвъртък миналата седмица. Звездите позираха заедно за снимки.

Барбара беше облечена в дълга светлосиня рокля с дълбоко деколте и широки къси ръкави, както и пухести елементи в края. Красавицата показа наедрялото си коремче.

Феновете коментират, че моделката прилича на истинска принцеса, тъй като синята рокля напомня за тази на Пепеляшка. Дилън пък е с елегантен смокинг.

