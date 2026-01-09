Снежната буря “Горети” опустоши и Великобритания, хиляди са без ток

Снежната буря “Горети” е определен във Великобритания като “най-силния снеговалеж” от десетилетия. Полетите на големите летища бяха приземени, пътищата са блокирани, а железопътните линии са затворени.

Летище Бирмингам беше принудено да преустанови използването на пистата си в четвъртък вечерта, след като обилният снеговалеж направи полетите опасни, докато лондонското летище "Хийтроу" отмени десетки полети поради лошо време.

Пътниците бяха призовани да се свържат със своята авиокомпания относно състоянието на полетите си - със снимки, показващи самолети, покрити с дебел слой сняг и лед.

Корнуол беше под строго червено предупреждение до 23:00 часа в четвъртък - като жителите бяха призовани да останат по домовете си, докато ветрове до 150 км/ч разтърсваха Сейнт Мери на островите Сили.

Междувременно голяма част от останалата част на Великобритания, включително окръзите, е в готовност за обилни снеговалежи.

Повече от 65 хиляди имота останаха на тъмно без ток в четвъртък вечерта, съобщи National Grid - най-вече в югозападна Англия. До 11 хиляди имота бяха засегнати в Уест Мидландс и няколко хиляди в Уелс.

Кадри, публикувани в социалните медии, показват шофьори, които се борят да шофират по селски пътища, наподобяващи реки в Корнуол, журналисти, които се борят да стоят на крака, докато отразяват бурята, и хора, които бутат превозно средство нагоре по хълм, което е заседнало в снега в Бъкстън, Дарбишир.

Червеният код за опасно време, обхващащо Корнуол, което беше в сила до 23:00 часа, предупреждаваше хората да очакват щети по сгради и домове, много големи вълни, летящи отломки, водещи до опасност за живота, прекъсвания на електрозахранването и отмяна на обществения транспорт.

Очаква се услугите по засегнатите транспортни маршрути да бъдат прекъснати в петък сутринта, а училищата в цялата страна обявиха, че ще бъдат затворени.

Метеорологична бомба

Бурята е описана от Метеорологичната служба като "събитие с множество опасности“, като в някои части на Обединеното кралство е възможно да падне до 30 см сняг.

Бурята "Горети" ще бъде събитие с множество опасности, като най-значителното въздействие ще бъде от снеговалежите в части от Уелс и Мидландс и много силните ветрове в далечния югозапад, въпреки че проливните дъждове в някои части на Уелс и Източна Англия също имат потенциал да причинят смущения на много хора.“

Съобщава се, че бурята ще донесе "метеорологична бомба“ във Великобритания. Известна още като експлозивна циклогенеза, метеорологичната бомба се причинява, когато централното налягане в район с ниско налягане спадне бързо. Налягането трябва да падне с 24 милибара за 24 часа, за да се квалифицира като такава.

Метеорологичната служба заяви, че ветровете по време на метеорологична бомба мога