Тръмп: Американският контрол върху Венецуела може да продължи години

Съединените щати биха могли да контролират Венецуела и приходите ѝ от петрол в продължение на години, заяви президентът Доналд Тръмп по врее на двучасово интервю за The New York Times, публикувано в четвъртък.

Тръмп изглежда е оттеглил и заплахата за военни действия срещу съседната на Венецуела Колумбияи покани левия лидер на Колумбия, когото преди това беше нарекъл "болен човек“, да посети Вашингтон, припомня агенция Ройтерс.

"Само времето ще покаже“ колко дълго Съединените щати ще контролират Венецуела, каза Тръмп. На въпрос на вестника дали това ще бъде три месеца, шест месеца, година или повече, Тръмп отговори: "Бих казал много по-дълго.“

"Ще я възстановим по много печеливш начин“, каза американският президент за Венецуела, където изпрати войски, за да заловят президента Николас Мадуро при нощен рейд на 3 януари.

"Ще използваме петрол и ще вземаме петрол. Ще намалим цените на петрола и ще даваме пари на Венецуела, от които тя отчаяно се нуждае".

Разговори с временния лидер

Тръмп добави, че САЩ "се разбират много добре“ с правителството на временния президент Делси Родригес, дългогодишна лоялистка на Мадуро, която преди това беше вицепрезидент на сваления лидер.

The New York Times съобщи, че Тръмп е отказал да отговори на въпроси защо е решил да не даде властта във Венецуела на опозицията, която Вашингтон преди това е смятал за легитимен победител на изборите през 2024 г.

Във вторник Тръмп представи план за рафиниране и продажба на до 50 милиона барела венецуелски петрол, който е бил блокиран във Венецуела под блокада на САЩ. "Те ни дават всичко, което смятаме за необходимо“, каза Тръмп, визирайки венецуелското правителство, но отказа коментар, когато беше попитан дали е говорил с новия временен лидер лично.

"Марко говори с нея през цялото време“, отговори Тръмп, визирайки държавния секретар Марко Рубио и добави: "Ще ви кажа, че сме в постоянна комуникация с нея и администрацията".

Отминала ли е заплахата за Колумбия?

Вестникът съобщава, че на репортерите му е било позволено да присъстват на телефонен разговор между Тръмп и президента на Колумбия Густаво Петро, ​​при условие че съдържанието на разговора е било неофициално.

В публикация в социалните мрежи Тръмп каза: "Беше голяма чест да говоря с президента на Колумбия Густаво Петро, ​​който се обади, за да обясни ситуацията с наркотиците и други разногласия, които имахме. Оценявам обаждането и тона му и очаквам с нетърпение да се срещнем с него в близко бъдеще", написа след разговора Тръмп в своята социална мрежа.

В неделя Тръмп заплаши да предприеме военни действия срещу Колумбия, наричайки Петро „болен човек, който обича да прави кокаин и да го продава на Съединените щати, и няма да го прави много дълго“.

Телефонният разговор на Тръмп с Петро е продължил около час и "изглежда е разсеял всяка непосредствена заплаха от военни действия на САЩ“.