Белият дом обмисля да подкупи жителите на Гренландия с до 100 хиляди долара

Администрацията на Тръмп обмисля да плати хиляди долари на всеки жител на Гренландия като част от опит да насърчи територията да се отдели от Дания и да се присъедини към Съединените щати, твърди Ройтерс.
Американски служители, включително помощници в Белия дом, са обсъждали суми за плащане, вариращи от 10 000 до 100 000 долара, съобщава изданието, позовавайки се на източници.
За остров с население от около 57 000 души общата цена може да варира от повече от половин милиард долара до близо 6 милиарда долара. Въпреки че дискусиите за еднократно плащане не са нови, Ройтерс съобщи, че служителите са станали по-сериозни през последните дни и обмислят по-високи суми.
В четвъртък Белият дом прессекретаря Каролайн Ливит, която заяви по време на брифинг в сряда, че закупуването на Гренландия би било от полза за националната сигурност на САЩ.
"Придобиването на Гренландия от Съединените щати не е нова идея. Президентът беше много открит и ясен с всички вас и със света, че смята, че е в най-добрия интерес на Съединените щати да възпират руската и китайската агресия в Арктическия регион. Ето защо екипът му в момента говори за това как би изглеждала потенциална покупка", обясни Ливит.
Следващата среща държавният секретар Марко Рубио ще се срещне с датския си колега, за да обсъдят казуса "Гренландия".
Тръмп отдавна твърди, че САЩ трябва да придобият Гренарктическия остров, а нейните минерални ресурси са жизненоважни за развитието на американските военни технологии и че Западното полукълбо трябва като цяло да попадне под геополитическото влияние на Вашингтон.
В неделя Тръмп заяви пред репортери, че Гренландия е заобиколена от руски и китайски кораби и че Дания, която управлява Гренландия, няма капацитет да осигури нивото на отбрана и надзор, което отговаря на стандартите за национална сигурност на САЩ.
Гренландия и Дания настояват, че острова не е за продан, а европейските лидери критикуват предложението, твърдейки, че то подкопава доверието между САЩ и Дания като съюзници в НАТО. Съгласно споразумението за отбрана на НАТО, съюзниците са задължени да се подкрепят взаимно военно, ако бъдат нападнати, което прави идеята за продажба особено чувствителна, припомня Fox news.
