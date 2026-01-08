Вицепрезидентът Ванс: Гренландия е ключова за отбраната на САЩ и Европа

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за телевизия Fox news, че Гренландия е “ключова за отбраната на Съединените щати и на света срещу евентуални ракетни заплахи от Русия или Китай“. Ванс обвини Европа и Дания, че “не са си свършили добре работата“ по гарантирането на сигурността на територията.

“Ако, не дай Боже, Русия или Китай — не казвам, че това ще се случи — но ако, не дай Боже, някой изстреля ядрена ракета към нашия континент, към Европа, Гренландия е ключов елемент от тази противоракетна отбрана“, заяви Ванс.

Вицепрезидентът посочи, че европейските съюзници не само не са инвестирали достатъчно в отбраната на Гренландия, но и не са се ангажирали сериозно с аргументите на президента Доналд Тръмп по въпроса.

Изявлението идва на фона на информация от Белия дом, че американските власти активно обсъждат оферта за закупуване на Гренландия – самоуправляваща се територия под датски суверенитет. Ден по-рано Вашингтон дори допусна, че използването на военна сила за анексиране на острова също е вариант. Дания, която е съюзник на САЩ в НАТО, предупреди, че подобен ход би означавал край на алианса. И Копенхаген, и властите в Гренландия нееднократно са подчертавали, че островът не се продава. Макар да е най-слабо населената територия в света, Гренландия има стратегическо значение заради разположението си между Северна Америка и Арктика – фактор, който я прави важна за системите за ранно предупреждение при ракетни атаки и за наблюдението на корабоплаването в региона.

Съединените щати вече разполагат с над 100 военнослужещи, постоянно базирани във военната база “Питуфик“ в северозападната част на Гренландия – съоръжение, което Вашингтон използва още от Втората световна война. Съгласно действащите споразумения с Дания, САЩ имат право да разполагат на острова толкова войски, колкото сметнат за необходимо.

Интерес към природните ресурси на Гренландия

През последните години нараства и интересът към природните ресурси на Гренландия – включително редкоземни елементи, уран и желязо, чието добиване става все по-достъпно заради топенето на ледовете вследствие на климатичните промени. Учени смятат, че районът може да крие и значителни залежи на нефт и природен газ.

“Хората не осъзнават, че цялата инфраструктура за противоракетна отбрана отчасти зависи от Гренландия“, заяви Ванс. По думите му, при евентуален ракетен удар срещу Северна Америка или Европа, островът би бил “критичен елемент“ от защитната система. Той постави под съмнение дали “европейците и датчаните са свършили необходимото“, за да гарантират ролята на Гренландия като опора на глобалната сигурност.

Опасенията около бъдещето на територията се засилиха след като Тръмп използва военна сила във Венецуела през уикенда, за да задържи президента Николас Мадуро. Още през 2019 г., по време на първия си мандат, Тръмп направи неуспешен опит да купи Гренландия, но получи категоричен отказ.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че следващата седмица ще проведе разговори с датските власти. Междувременно европейски лидери излязоха със съвместна декларация в подкрепа на Дания.

Аая Хемниц, една от двамата депутати в датския парламент, представляващи Гренландия, заяви пред BBC, че думите на представители на администрацията на Тръмп представляват “ясна заплаха“. По думите ѝ е “напълно неуважително“ САЩ да не изключват като вариант анексирането на територията на съюзник от НАТО. В същото време Хемниц изрази съмнение, че подобен сценарий е реалистичен, като прогнозира по-скоро засилен натиск от страна на Вашингтон с цел постепенно установяване на контрол върху острова.