Може ли Тайланд да обуздае своите „мафиотски монаси“?

Блестящият златен Буда стои на върха на богато украсена платформа във Ват Рай Кхинг, храм близо до Банкок, столицата на Тайланд. Легендата разказва, че статуята е пристигнала свръхестествено, върху бамбуков сал; когато селяните я изтеглили на брега, наказателна гореща вълна била прекъсната от чудотворен дъжд. Всяка сутрин монаси в шафранени одежди се събират пред нея, за да се молят. Обикновени тайландци също се стичат, за да я видят.

Миналата година известният храм се оказа в центъра на смущаващ скандал. Неговият абат беше обвинен в отклоняване на над 300 милиона бата (9,5 милиона долара) от банковите сметки на храма. Той се предаде на полицията точно когато се изготвяше заповед за ареста му, пише The Economist.

Както се оказа, този епизод беше само първият от голям брой случаи, които разтърсиха тайландския будизъм през 2025 г. Скоро след това абатът на друг престижен храм избяга в съседен Лаос, след като се твърди, че е бил изнудван от жена, известна като „г-жа Голф“. Полицията арестува жената и я обвини в изнудване на висши монаси. Полицията твърди, че тя е натрупала около 80 000 компрометиращи снимки и видеоклипове на свети мъже и че е възможно да е получила около 385 милиона бата, като е заплашила да ги освободи.

В стремежа си да разкрие всякакви нарушения, през август полицията нахлу в 200 храма и свързани с тях обекти. Арестува 181 души (предимно монаси) по обвинения, вариращи от шофиране в нетрезво състояние до предполагаемо участие в организирана престъпност. Те заявиха, че някои от задържаните са престъпници, които са се стремели към ръкополагане, за да избегнат полицията. Но дори след този огромен арест бяха открити още предполагаеми нарушения. През ноември полицията задържа монах, за когото твърдят, че е помогнал на банда да извърши измама с кредити.

Непозволеното поведение на монаси не е новост. Монасите си навличат проблеми още от времето на Буда, отбелязва Катеуади Кулабкаев, бивш гостуващ сътрудник в Института ISEAS-Юсоф Ишак в Сингапур. И все пак последните скандали в Тайланд се открояват, дори с лошите резултати на страната. Това беше най-лошата година за монашеството, „откакто съм се родил“, казва Пхрамаха Напан Тауорнбанджоб, 49-годишен помощник-игумен, който председателства Института за будистки мениджмънт за щастие и мир, неправителствена организация.

Случаите са неудобни не само за тайландските будисти. Те са и политически важни. Тайландските монарси са конституционно задължени да защитават будизма, религията на повече от 90% от своите поданици. През последните години кралят проявява голям интерес към будистките дела (на теория тайландската монархия е конституционна; на практика тя притежава огромно влияние, както и богатство). Промяна в закона през 2018 г. засили правомощията на краля да назначава абати и други духовници; той много се възползва от това. Той също така заяви, че изучава пали, древния литургичен език на будизма, и е сниман да се моли и медитира с монаси.

Някои циници смятат, че това е премерен опит за подобряване на положението на краля в очите на обществеността (баща му, който почина през 2016 г. след 70 години управление, беше смятан за светец от някои тайландци; синът не е). Напоследък се твърди, че дворецът е бил движеща сила в неотдавнашния натиск за залавяне на монаси, които се държат лошо; може би си мислят, че ако бъдат видени да действат решително, това ще изглежда добре. Въпреки това, поредицата от скандали с храмове също така рискува да създаде у тайландците впечатлението, че през последните години светите въпроси не са били обработвани много добре.

През октомври Върховният съвет на Сангха, управляващият орган на тайландския будизъм, въведе нови правила, насочени към укрепване на доверието

Те включват по-строго финансово отчитане и ограничение за това колко пари могат да държат храмовете в брой. Успоредно с това, политиците в Тайланд предложиха по-строги наказания за монаси, които се държат лошо. Те дори предложиха да се направи престъпление за миряни да правят секс с монаси.

Ще донесе ли нещо от това смислена промяна в около 40 000 храма в Тайланд? Съществуващите правила за отчитане на доходите не се прилагат последователно, отбелязва Кхемтонг Тонсакулрунгруанг от университета Чулалонгкорн в Банкок. Младшите монаси намират за опасно да докладват за нарушения на по-възрастните си: „Трябва наистина да съм сигурен“, казва 35-годишният монах Фра Апичет. Дори сега склонността сред някои висши духовници е да обвиняват няколко лоши яйца за лошото поведение в монашеството, а не организационни провали, които позволяват на така наречените „мафиотски монаси“ да процъфтяват.

Една наистина щателна чистка би рискувала да причини дискомфорт на някои от влиятелните личности в Тайланд. Суеверни магнати, които си въобразяват по-добра карма, понякога „вкарват известен монах в джоба си“, казва Дънкан Маккарго от Технологичния университет Наньянг в Сингапур. На свой ред монасите, които служат като духовни водачи на влиятелни хора, биват ухажвани от държавни служители, търсещи контакти, които биха могли да им помогнат да се издигнат.