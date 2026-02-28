IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 104

Зетят и снахата на Хаменей са убити при въздушен удар

Върховният лидер на Иран Хаменей е прекъснал контактите, няма сигурност за съдбата му

28.02.2026 | 21:50 ч. Обновена: 28.02.2026 | 21:50 ч. 34
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Зетят на върховния лидер на Иран Али Хаменей, както и съпругата му, бяха убити при ракетни удари срещу столицата на Ислямската република, съобщи говорител на кметството на Техеран, съобщи Jerusalem Post.

Връзката с иранския върховен лидер Али Хаменей е прекъсната и няма сигурност за съдбата му, съобщиха израелски официални лица пред Walla в събота следобед. Ирански официални лица обещаха да публикуват запис от Хаменей скоро след израелските удари по неговия комплекс в Техеран.

Предварителната оценка на израелските власти е, че Хаменей е ранен при удара. Няма официално потвърждение от израелски, американски или ирански източници.

Ударите бяха нанесени, след като Израел и САЩ започнаха атака срещу Иран, а иранските държавни медии съобщиха за експлозии, чути в Техеран, Кум, Исфахан, Керманшах и Карадж.

Министърът на отбраната на Иран Амир Насирзаде и командирът на Революционната гвардия Мохамед Пакпур са били убити при израелски атаки,

според два източника, запознати с военните операции на Израел, и един регионален източник.

Израелски и ирански източници съобщиха по-рано в събота, че при ударите срещу Иран са загинали няколко висши командири на Ислямската революционна гвардия (IRGC) и политически служители на ислямския режим.

Свързани статии

Iran International съобщи, че при ударите са загинали четирима висши командири на иранското разузнаване: Джавад Пурхосеин, шеф на отдела за външно разузнаване; Мохамад-Реза Баджестани, шеф на отдела за сигурност; Али Кхерандиш, шеф на отдела за борба с тероризма; и Саид Ехя Хамиди, съветник по въпросите на войната с Израел.

Член на Общинския съвет на Техеран заяви, че зетът и снахата на Хаменей са били убити при ударите.

Съветът за сигурност на Иран инструктира жителите на Техеран, както и на други големи градове, да останат на безопасни, защитени места до второ нареждане.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иран Али Хаменей въздушен удар
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem