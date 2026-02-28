Зетят и снахата на Хаменей са убити при въздушен удар

Зетят на върховния лидер на Иран Али Хаменей, както и съпругата му, бяха убити при ракетни удари срещу столицата на Ислямската република, съобщи говорител на кметството на Техеран, съобщи Jerusalem Post.

Връзката с иранския върховен лидер Али Хаменей е прекъсната и няма сигурност за съдбата му, съобщиха израелски официални лица пред Walla в събота следобед. Ирански официални лица обещаха да публикуват запис от Хаменей скоро след израелските удари по неговия комплекс в Техеран.

Предварителната оценка на израелските власти е, че Хаменей е ранен при удара. Няма официално потвърждение от израелски, американски или ирански източници.

Ударите бяха нанесени, след като Израел и САЩ започнаха атака срещу Иран, а иранските държавни медии съобщиха за експлозии, чути в Техеран, Кум, Исфахан, Керманшах и Карадж.

گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از 'شنیده شدن صدای چند انفجار و دیده شدن دود در #تهران، شنبه ۹ اسفند'#Iran #Tehran pic.twitter.com/tIk5yAITCA — Vahid Online (@Vahid) February 28, 2026

Министърът на отбраната на Иран Амир Насирзаде и командирът на Революционната гвардия Мохамед Пакпур са били убити при израелски атаки,

според два източника, запознати с военните операции на Израел, и един регионален източник.

Израелски и ирански източници съобщиха по-рано в събота, че при ударите срещу Иран са загинали няколко висши командири на Ислямската революционна гвардия (IRGC) и политически служители на ислямския режим.

Iran International съобщи, че при ударите са загинали четирима висши командири на иранското разузнаване: Джавад Пурхосеин, шеф на отдела за външно разузнаване; Мохамад-Реза Баджестани, шеф на отдела за сигурност; Али Кхерандиш, шеф на отдела за борба с тероризма; и Саид Ехя Хамиди, съветник по въпросите на войната с Израел.

Член на Общинския съвет на Техеран заяви, че зетът и снахата на Хаменей са били убити при ударите.

Съветът за сигурност на Иран инструктира жителите на Техеран, както и на други големи градове, да останат на безопасни, защитени места до второ нареждане.