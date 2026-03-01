Седем ирански лидери са убити, Нетаняху заяви, че операцията ще продължи "колкото е необходимо"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че съвместната операция на САЩ и Израел срещу Иран ще продължи "толкова, колкото е необходимо", предаде Франс прес.

"Тази решителна операция ще продължи толкова дълго, колкото трябва, и трябва да покажем търпение", каза той в излъчвана по телевизията реч, повече от 12 часа след началото на бойните действия.

"В следващите дни ще ударим хиляди цели на терористичния режим", подчерта Нетаняху.

Той призова иранските граждани да се възползват от ситуацията и "да свалят режима". "Обръщам се към вас, ирански граждани: не пропускайте тази уникална възможност. Не стойте със скръстени ръце, защото скоро ще дойде вашият час, когато ще трябва да излезете масово по улиците, за да довършите мисията, да свалите режима на ужасите, който ви прави живота толкова труден", заяви израелският премиер.

Атаката беше последвана от ирански ответни удари срещу Израел и няколко арабски страни. Междувременно "Аксиос" съобщи, че се предвижда операцията да продължи пет дни, макар сроковете да могат да бъдат променени в зависимост от развитието на ситуацията.

Израелските въоръжени сили обявиха, че при ударите са били "елиминирани" седем ирански лидери. Сред тях са ръководителят на Гвардейците на революцията Мохамад Пакпур, съветникът на върховния лидер Али Шамхани и министърът на отбраната Азиз Насирзаде. Атаката е била насочена срещу събрание, по време на което са били "елиминирани" седем лидери на "иранския терористичен режим", заяви по телевизията говорителят на армията бригаден генерал Ефи Дефрин.

От американска страна Централното командване на САЩ съобщи, че за първи път в бойна обстановка са били използвани експлозивни дронове при операция срещу Иран. "Task Force Scorpion Strike за първи път използва в бой еднократни и евтини дронове", посочиха от командването в съобщение, публикувано в "Екс". Формированието е създадено през декември миналата година.

По данни на американските военни използваните дронове са базирани на иранска технология и са вдъхновени от дроновете "Шахед", за които Западът обвинява Техеран, че е предоставил на Русия за атаки срещу Украйна, пише БТА.