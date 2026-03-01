Най-малко един човек е загинал в Абу Даби при инцидент впоследствие на ирански удар

Най-малко един човек е загинал и седем са ранени по време на "инцидент" на международното летище "Зайед" в Абу Даби, съобщиха официални представители в неделя след иранските удари срещу ОАЕ и страните от Персийския залив, предаде Ройтерс.

"Летищата в Абу Даби потвърдиха инцидент на международното летище "Зайед", в резултат на който е загинал един азиатец, а седем души са ранени", се казва в изявление на органа, който управлява летището, публикувано в "Екс" (Х). "Призоваваме да не разпространяват слухове и да се доверявате единствено на официални източници. Ще бъдат предоставени актуализации".

По-рано цитирани от Ройтерс авиационни източници обявиха, че и международното летище в Дубай е претърпяло щети при нощна иранска атака срещу обекти в държави от Персийския залив, а четирима души са били ранени.

Медийният офис на Дубай посочи в социалната мрежа "Екс" (X), че "зала в международното летище на Дубай (DXB) е претърпяла леки щети при инцидент, който е бил бързо овладян", без да предоставя допълнителни подробности.

По информация на авиационни източници един от терминалите на летището, което е сред най-натоварените авиационни центрове в света, е бил повреден по време на атаката. Властите публично определиха случилото се като "инцидент".

Същите източници съобщават, че е било засегнато и международното летище в Абу Даби. Не се уточнява дали става въпрос за директни удари или за щети от отломки след прехващане на ракети.

При ударите по Катар са били ранени осем души, един от тях тежко, съобщи по-рано Франс прес. Освен това е била повредена радарната система на американската база "Ал Удейда", като срещу страната са били изстреляни 44 ракети и 8 дрона.

Ирански ракети бяха изстреляни към Абу Даби, Дубай и Доха – ключови въздушни транспортни хъбове между Изтока и Запада.

След ударите на САЩ и Израел по цели в Иран и последвалите ответни действия на Техеран авиокомпаниите преустановиха полетите в Близкия изток, включително до и от Дубай и Абу Даби. Данни от системите за проследяване на полети показват, че въздушното пространство над голяма част от региона е останало почти празно.

Летище Дубай съобщи, че спира всички полети от международното летище в Дубай и от международното летище "Ал Мактум", като призова пътниците да не пътуват. "Емирейтс" (Emirates) и "Флайдубай" (flydubai) прекратиха операциите си, а "Етихад" (Etihad) спря всички излитания от Абу Даби до неделя сутринта.

БТА припомня, че "България Еър" съобщи на интернет страницата си, че поради извънредната ситуация в Близкия Изток е получено официално съобщение от летищните власти в Израел и всички полети на авиокомпанията до и от Тел Авив са анулирани до 2 март включително.

"Уиз еър" съобщи вчера, че във връзка с последната ескалация на ситуацията със сигурността в Иран, преустановява всички свои полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман. Мярката влиза в сила незабавно и ще продължи до 7 март включително.

Турският национален авиопревозвач "Търкиш еърлайнс" ("Turkish Airlines") също обяви, че спира полетите си до Ливан, Сирия, Ирак, Иран и Йордания до 2 март, след като някои от страните в Близкия изток затвориха въздушното си пространство, пише БТА.