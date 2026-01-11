Дъщерята на Владимир Путин, Мария Воронцова, е назначена за директор на Медицинския научно-образователен институт (МНОИ) към Московския университет "Ломоносов". Информацията е публикувана на уебсайта на Факултета по фундаментална медицина на Московския университет.

Както посочва Мария Певчих, президент на Фондацията за борба с корупцията, МНОИ е създаден наскоро, след реорганизация, която обедини Факултета по фундаментална медицина, Центъра за регенеративна медицина и Университетската клиника на Московския държавен университет в единна структура. В момента МНОИ отговаря за всичко, свързано с медицината в Московския държавен университет, посочва Певчих.

Най-голямата дъщеря на Путин, Мария Воронцова, е завършила Факултета по фундаментална медицина на Московския държавен университет, учила е за ординатура и докторантура във Федералната държавна бюджетна институция "НМИТС Ендокринология". През 2017 г. тя защитава докторска дисертация на тема лечение на деца с хипофизен нанизъм.

От 2018 г. тя работи като старши изследовател в NMITS Endocrinology, а от 2022 г. заема ръководни позиции във FFM и MNII на Московския държавен университет.

През март 2025 г. Воронцова печели грант от 30 милиона рубли от Руската научна фондация за изследвания в областта на клетъчната регенерация, въпреки ниския си индекс на Хирш (около 5), пише T-Invariant. Изданието отбелязва още, че тя се смята за куратор на държавната програма за развитие на генетиката с бюджет от 127 милиарда рубли.

От пролетта на 2022 г. Мария Воронцова е под санкции от Европейския съюз, САЩ, Обединеното кралство, Канада, Австралия и Япония. Министерството на финансите на САЩ обоснова ограниченията, като заяви, че тя "ръководи финансирани от държавата програми за генетични изследвания, които се контролират лично от Путин".

Припомняме, руският президент Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин бяха уловени да обсъждат насаме трансплантациите на органи, биотехнологиите като средство за удължаване на живота и възможността да живеят до поне 150 години в кулоарите на военен парад в Пекин.