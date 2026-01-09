IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
САЩ конфискуват пети венецуелски танкер - "Олина"

Операцията се провежда в Карибско море

09.01.2026
Снимка: БГНЕС

САЩ са в процес на конфискуване на танкера "Олина" в Карибско море, близо до Тринидад, предаде Ройтерс, като се позова на американски представител.

Източник от индустрията съобщава на Ройтерс, че танкерът е отплавал миналата седмица, пълен с петрол, като част от флотилия, след като САЩ са заловили и арестували Николас Мадуро. Той се е връщал, пълен с петрол, във Венецуела, когато е бил задържан днес.

Това е петият задържан танкер от САЩ.

"Олина", който според публичната база данни "Екуазис" (Equasis) е плавал под фалшив флаг на Източен Тимор, по-рано е отплавал от Венецуела и се е върнал в региона, след което е бил задържан, съобщи източник от корабоплавателния сектор, съобщава БТА.

танкер САЩ Венецуела
