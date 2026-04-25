Масирана руска атака срещу Украйна, 15 души са ранени

Русия е свалила 127 украински дрона

25.04.2026 | 09:33 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Най-малко 15 души са ранени при масирана руска атака срещу Украйна тази нощ, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

Сигнал за въздушна тревога прозвуча над много места в страната, а жителите бяха принудени да потърсят бомбоубежища. Силни експлозии бяха чути в Киев, Харков и Днепър.

Управителят на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа каза, че най-малко 14 души, включително дете, са били ранени в Днепър. Девет от пострадалите са приети в болница със средно тежки наранявания, уточни той. 

Друг човек беше ранен в Никополска област, а жилищни сгради са повредени в Кривой рог, каза Ганжа.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че Русия е изстреляла крилати ракети и рояци дронове в опит да преодолее украинската възушна защита. 

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през нощта над Русия са свалени 127 украински дрона, включително в Свредловска и Челябинска област.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

войната в Украйна Русия масирана атака
