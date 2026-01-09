Как танкерът "Маринера" се скри на видно място, а после потъна в мрак

Пътуването на "скритият" петролен танкер от над 13 800 мили, целящо да избегне западните санкции, приключи в сряда край Северна Шотландия, след като командоси от ВМС на САЩ се качиха на борда и завзеха плавателния съд. Корабът се опитва да маскира местоположението си от години, като многократно променя името и знамето си, но последните му известни движения показват как Венецуела, Иран и Русия си сътрудничат, за да нарушат международните ембаргота върху транспорта на петрол.

Какви са били движенията на танкера по целия свят, преди да стане мишена за нарушаване на блокадата върху венецуелските доставки в нарушение на САЩ?

Месеци наред той е бил скрит в Близкия изток

Според данни от AIS, която проследява кораби, между юли и ноември миналата година "Маринера" е използвал името "Бела-1", докато се е мотаел в Ормузкия проток, край Оман.

Заедно с други скрити плавателни съдове, "Бела-1" е маскирал местоположението си, като е манипулирал данните си за позициониране - техника, известна като "спуфинг", която може да включва предаване на предишни или фалшиви местоположения.

Сателитните изображения обаче могат да се използват за визуално забелязване на кораби, които са изключили транспондерите си, а изображенията, направени на 3 септември, показват, че "Бела-1" е акостирал на около 700 км от последната си предполагаема позиция: на остров Харг, главния терминал за износ на петрол на Иран.

Според Kpler, компания за морски анализи, танкерът би трябвало да се е заредил с ирански петрол, който е обект на строги западни санкции.

На път за Атлантика

До 13 ноември "Бела-1" е напуснал иранските води и е започнал пътуването си към Карибите. Данните от AIS са го проследили, докато се е движил през Червено море и е акостирал в южното закотвено място на Суецкия канал, Египет, на 23 ноември, където е останал до 26 ноември, преди да продължи през Средиземно море.

Петролът може да бъде разтоварен в канала, въпреки че не е известно дали танкерът е направил това.

На 3 декември "Бела-1" преминва през Гибралтарския проток, зона, където корабите са длъжни да предоставят точни данни за местоположението си. Оттам той продължи през Атлантика, вероятно по пътя към Венецуела.

Две седмици по-късно, на 17 декември, AIS системите разпоредиха кораба в Карибите, близо до Антигуа и Барбуда, преди сигналът му да се изключи. Ден по-рано президентът Тръмп нареди нова блокада на доставките на петрол до и от Венецуела.

Избягване на бреговата охрана в Карибите

Бреговата охрана на САЩ се опита да задържи кораба преди Коледа, твърдейки, че не плава под валиден национален флаг. Подобно на няколко други танкера, свързани с Венецуела, "Бела-1" уж плаваше под флага на Гвиана, държавата на северния бряг на Южна Америка, но всъщност не беше официално регистриран там.

На 20 декември екипажът на кораба отказа да позволи на бреговата охрана на САЩ да се качи на борда и след това се опита да го надхитри.

На следващия ден танкерът беше записан да изпраща 39 сигнала за бедствие между 12:26 и 17:13 ч., разкривайки позицията му на около 500 км от Антигуа и Барбуда.

След това отново изчезна от мониторите за проследяване и изглеждаше, че е променил драстично курса си, преследван от няколко американски кораба.

Десет дни по-късно, на 1 януари, танкерът се появи отново в Северния Атлантик, след като се насочи на североизток към пропастта между Великобритания и Исландия.

Пътуващ към Русия?

Той също така промени името си на "Маринера" и се пререгистрира като руски кораб.

Точният характер и размер на товара му са неизвестни. Очевидно след като не е успял да презареди, откакто е напуснал Иран, вероятно е търсил място, където да се скрие и да избегне преследвачите си. Предназначената му дестинация вероятно е била руското арктическо пристанище Мурманск, според компанията за анализи на корабоплаването Windward.

На Нова година Русия изпрати официална дипломатическа нота до САЩ, с която поиска прекратяване на преследването.

През следващите няколко дни няколко руски военни кораба, включително подводница, се насочиха към пътя на танкера, докато американски, британски и други самолети на НАТО прелетяха над него в разузнавателни полети.

Но преследването най-накрая приключи. На 7 януари, на около 200 морски мили южно от Исландия, американски военноморски тюлени с хеликоптери се спуснаха върху танкера. В 13:43 ч. Европейското командване на САЩ обяви, че е заловило "Маринера" за нарушаване на американските санкции.

Въпреки протестите на Русия, администрацията на Тръмп заяви, че екипажът на "бездържавния" кораб ще бъде преследван в САЩ.