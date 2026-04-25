Жена загина при пожар в софийското село Петърч

Жена на 79 години е загинала при пожар в софийското село Петърч, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

На 24 април, петък, в 2:58 ч. е получен сигнал за пожар в къща в село Петърч. При пристигане на място служителите от екипите установяват, че гори покривът на двуетажна къща близнак. При разчистването е открито тялото на загинала жена на 79 г.

През изминалото денонощие в страната са потушени 61 пожара. Преки материални щети има при 18 от тях, сред които девет – в жилищни сгради.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са четири.