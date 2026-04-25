IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 12

Жена загина при пожар в софийското село Петърч

Огънят е пламнал в къщата през нощта

25.04.2026 | 09:14 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Жена на 79 години е загинала при пожар в софийското село Петърч, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

На 24 април, петък, в 2:58 ч. е получен сигнал за пожар в къща в село Петърч. При пристигане на място служителите от екипите установяват, че гори покривът на двуетажна къща близнак. При разчистването е открито тялото на загинала жена на 79 г.

През изминалото денонощие в страната са потушени 61 пожара. Преки материални щети има при 18 от тях, сред които девет – в жилищни сгради.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са четири.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението пожар Петърч
Новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem