Стъпка назад: Гърция „реабилитира“ кемперите

Гърция направи частичен обрат в политиката си към кемпер туризма, след като нови ограничения предизвикаха недоволство и риск от отлив на туристи, предаде bTV.

През 2025 година страната въведе строг закон, който значително ограничи престоя на кемпери извън организирани къмпинги. Забраната обхващаше редица обществени пространства като плажове, гори, археологически обекти и в някои случаи дори паркинги.

Мерките доведоха до силна реакция от страна на пътуващите с кемпери и до отчетлив спад в този тип туризъм, за което съобщават и гръцки медии, включително „Катимерини“.

В отговор на това властите пристъпиха към допълнителни разяснения на режима. Според тях кемперите могат да бъдат третирани като обикновени превозни средства, когато става въпрос за паркиране, при условие че не нарушават местните правила.

Важно уточнение обаче е, че т.нар. „свободно къмпингуване“ остава забранено и глобите са солени, може да се стигне и до по-сериозни санкции, включително и до арест. Това означава, че разпъването на тенти, маси, столове и всякакво къмпинг оборудване извън регламентирани места продължава да не се допуска.

Така Гърция се опитва да направи ясно разграничение между паркиране и къмпингуване, като запази ограниченията върху второто, но избегне пълна забрана за придвижване и престой на кемпери.

Представители на туристическия сектор подчертават, че яснотата на правилата ще бъде ключова за това дали страната ще остане привлекателна за този тип пътуващи.