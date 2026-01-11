Жертви и щети във Воронеж след украинска атака

Жена загина, а трима други души бяха ранени при нощна украинска атака с дрон срещу южния руски град Воронеж, съобщи в неделя губернаторът на областта Александър Гусев.

Повече от 10 жилищни сгради, около 10 частни къщи, средно училище и няколко административни сгради бяха повредени при атаката срещу града, каза Гусев в приложението за съобщения Telegram.

„Нашият град беше подложен на една от най-тежките атаки с дронове от началото на специалната военна операция“, каза Гусев, използвайки термина на Москва за войната ѝ в Украйна.

Пълният мащаб на атаката срещу Воронеж, който се намира на 470 км от Москва и на около 250 км от границата с Украйна, не беше веднага ясен.

Украйна твърди, че е нанесла удари по цели в Русия във войната, която Москва започна преди близо четири години, за да осуети военните усилия на Кремъл и в отговор на многократни ракетни атаки и атаки с дронове срещу украински градове и инфраструктура, включително енергийни съоръжения.

Русия изстреля хиперзвукова ракета в петък по обект в Украйна близо до членката на НАТО Полша. Европейските съюзници на Киев представиха удара като опит да ги възпрат от продължаваща подкрепа за Украйна.