Новини

Медведев за европейски военен контингент в Украйна: Ще ги запознаем с "Орешник"

Европейските десни идиоти все още искат война в Европа, написа той

10.01.2026 | 18:37 ч.
Разполагането на какъвто и да е военен контингент в Украйна - както от европейски страни, така и от НАТО като цяло - не е приемливо за Русия. Това заяви днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, предават руски медии.

В свой пост той дори заплаши евентуалното разполагане на западни войски в Украйна с "Орешник", пише "Труд".

"Европейските десни идиоти все още искат война в Европа“, написа Медведев на английски в социалната платформа X.

"Хиляди пъти е казано, че Русия няма да приеме никакъв военен контингент от европейски страни или НАТО в Украйна.“

"Е, елате. Тогава ще бъде така“, добави Медведев, прикачвайки видео от ракетния удар с ''Орешник'' по Лвовска област.

