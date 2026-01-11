Офицери от украинските военновъздушни сили са разработили изцяло нов набор от тактики за управление на изтребители F-16 в продължаващите военни усилия на страната срещу Русия.

Коментирайки промените в оперативната тактика, украински пилот на F-16 съобщи:

„Когато се върнахме от обучение и се сблъскахме с реалността, открихме, че тактиките, преподавани в чужбина, не са напълно приложими за тази война.“

Той посочи, че западните тактики до голяма степен се основават на минали конфликти, където е имало въздушно превъзходство, и не отчитат адекватно изключително гъстите системи за противовъздушна отбрана и заплахите от руските бойни авиационни средства.

На F-16 липсва сравнително мощен радар с руските бойни самолети, за да може да ги атакува на по-големи разстояния, като самолетите, доставени на Украйна, не само използват остарели механично сканирани радари от времето на Студената война, но и носят радари, които са само около една четвърт до една седма от размерите на тези, носени съответно от руските изтребители и прехващачи, пише MWM.

Предоставяйки допълнителна информация, пилотът добави, че изтребителите Су-35 и Су-57 на руските Въздушно-космически сили и прехващачите МиГ-31 представляват основната въздушна заплаха и провеждат бойни въздушни патрули на голяма височина, чакайки украинските изтребители да излетят. В резултат на това украинските F-16 не могат да работят на по-големи височини в съответствие с доктрината на НАТО и са принудени да възприемат стратегия за „полет на ниска височина“. Маскирането на терена е доказано способно значително да намали ефективността на руските радарни системи за проследяване и самонасочващи се ракети, тъй като наземното смущение пречи на руските сензори и затруднява засичането им към цели. Това също така значително затруднява наземните системи за противовъздушна отбрана да атакуват цели на дълги разстояния. Уязвимостта на руските системи за предупреждение и управление на борда А-50 в театъра на военните действия допълнително допринесе за оцеляването на украинските изтребители в това отношение.

Последният доклад за промяната в оперативната тактика на F-16 силно потвърждава доклада на главния изпълнителен директор на „Ростех“ Сергей Чемезов

от ноември, че новодоставените на Украйна западни изтребители F-16 и „Мираж 2000“ са били принудени да действат изключително на ниска височина във въздушното пространство далеч зад фронтовата линия, за да избегнат нападения от руски изтребители, като специално се откроява ролята на Су-35. „Су-35С е прогонил вражеските самолети ниско, принуждавайки ги да летят на минимални височини и в тила. Междувременно Су-35С атакува цели на разстояния от стотици километри. Ето защо вражеските самолети не могат да се приближат до фронтовата линия, за да изстрелват ракети „въздух-въздух“. Това включва американски F-16 и френски „Миражи“, отбеляза той. Въпреки че Су-35 има значително по-малко възможности за насочване извън визуалния обхват от МиГ-31БМ и Су-57, този тип изтребител се използва в театъра на военните действия в значително по-голям брой.

Допълнително обсъждайки промените в тактиките, приети в отговор на преобладаващите заплахи, украинският пилот на F-16 отбеляза, че са разработени и високорискови тактики за „примамка“. При тях F-16 умишлено са разкривали позициите си, за да привлекат руски самолети към изстрелване на ракети, като по този начин са изчерпвали боеприпасите на самолетите, патрулиращи по това време, и по този начин са позволявали на приятелски самолети, носещи прецизно насочвани бомби, да изпълнят бомбардировъчните си мисии. В един сблъсък формация от три F-16 успешно принуди руски самолети да стрелят от различни посоки, което беше ключово за успешното поразяване на целите и безопасното завръщане на щурмови самолети. Ако това твърдение е вярно, то може да показва недостатък в стандартите за обучение сред руснаците.