Мадуро от американския затвор: Ние сме бойци

Сваленият президент на Венецуела Николас Мадуро твърди, че се „справя добре“ в американски затвор, докато той и съпругата му Силия Флорес очакват съдебен процес, заяви синът на бившия лидер във видеоклип, съобщава Аl Аrabiya.

„Справяме се добре. Ние сме бойци“, цитира думите му синът на Мадуро, депутатът Николас Мадуро Гера. Мадуро Гера говори във видеоклип, публикуван от управляващата партия PSUV.

Мадуро е в затвор в Ню Йорк, очаквайки обвинения за наркотици след акцията на САЩ миналата седмица, която завърши с арестуването на Мадуро и съпругата му Флорес.