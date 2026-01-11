IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мадуро от американския затвор: Ние сме бойци

Справяме се добре

11.01.2026 | 12:15 ч. 4
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Сваленият президент на Венецуела Николас Мадуро твърди, че се „справя добре“ в американски затвор, докато той и съпругата му Силия Флорес очакват съдебен процес, заяви синът на бившия лидер във видеоклип, съобщава Аl Аrabiya.

„Справяме се добре. Ние сме бойци“, цитира думите му синът на Мадуро, депутатът Николас Мадуро Гера. Мадуро Гера говори във видеоклип, публикуван от управляващата партия PSUV.

Мадуро е в затвор в Ню Йорк, очаквайки обвинения за наркотици след акцията на САЩ миналата седмица, която завърши с арестуването на Мадуро и съпругата му Флорес.

Мадуро САЩ Венецуела съд
