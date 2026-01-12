Хиляди домове в Англия са без вода след бурята "Горети"

Бурята "Горети" отшумя, но десетки хиляди домове в югоизточна Англия все още са без вода, като беше съобщено, че за много от тях водоснабдяването няма да бъде възстановено поне до вторник, предаде БНР.

В графство Съсекс около 16 500 домакинства нямат вода или са с ниско налягане на водоснабдяването. В графство Кент около 4500 домове са останали без вода, а хиляди други също са с ниско налягане.

Компанията, която отговаря за водоснабдяването в тази част на Англия - "Саут Ийст Уотър" - се извини на всички засегнати и заяви, че доставя вода на тези, които са в приоритетния списък. Става дума за възрастни и уязвими клиенти, макар че проверка на Би Би Си установи, че 92-годишна жена и други в напреднала възраст не са получили нищо.

Компанията обвини бурята "Горети" и студеното време за нарушенията на водоснабдяването, както и някои други проблеми по мрежата.

В пострадалите райони бяха създадени специални станции за запасяване с бутилирана вода, но местни жители се оплакаха, че тяхната бройка е твърде малка и че това само е породило хаос по пътищата, след като мнозина са се втурнали с автомобилите си към тях.