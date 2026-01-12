IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Хиляди домове в Англия са без вода след бурята "Горети"

В графство Съсекс около 16 500 домакинства са на сухо

12.01.2026 | 15:07 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Бурята "Горети" отшумя, но десетки хиляди домове в югоизточна Англия все още са без вода, като беше съобщено, че за много от тях водоснабдяването няма да бъде възстановено поне до вторник, предаде БНР.

В графство Съсекс около 16 500 домакинства нямат вода или са с ниско налягане на водоснабдяването. В графство Кент около 4500 домове са останали без вода, а хиляди други също са с ниско налягане.

Компанията, която отговаря за водоснабдяването в тази част на Англия - "Саут Ийст Уотър" - се извини на всички засегнати и заяви, че доставя вода на тези, които са в приоритетния списък. Става дума за възрастни и уязвими клиенти, макар че проверка на Би Би Си установи, че 92-годишна жена и други в напреднала възраст не са получили нищо.

Компанията обвини бурята "Горети" и студеното време за нарушенията на водоснабдяването, както и някои други проблеми по мрежата.

В пострадалите райони бяха създадени специални станции за запасяване с бутилирана вода, но местни жители се оплакаха, че тяхната бройка е твърде малка и че това само е породило хаос по пътищата, след като мнозина са се втурнали с автомобилите си към тях. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

англия бурята горети без вода
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem