Путин напомни с "Орешник", че е заплаха за НАТО

Русия използва ракета „Орешник“, за да атакува газово хранилище край западноукраинския град Лвов, послание към европейските лидери, че може да нанесе удар навсякъде на континента.

Ударът се разглежда като знак за притеснен лидер, като бившият генерал-майор от австралийската армия Мик Райън казва, че това показва, че Путин не е уверен и очаква победа.

Въпреки че военната репутация на Русия не е добра, мобилизираните и боеспособни въоръжени сили са по-големи и по-опитни, отколкото бяха преди четири години, с предимства в дронове и електронна война, пише Марк Чемпиън, колумнист на Bloomberg.

Един от централните въпроси относно войната в Украйна винаги е бил дали Владимир Путин би бил доволен, ако му бъде позволено да успее, или ще отиде по-далеч, целяйки да разруши НАТО отвътре и да възстанови сфера на влияние за Москва, която само преди няколко десетилетия се простираше дълбоко в Централна Европа.

По-важното е, може ли?

Едва за втори път от началото на руската инвазия през 2022 г. тя използва една от своите ракети „Орешник“ с над 12 000 км/ч и множество бойни глави, насочена към газово хранилище извън западноукраинския град Лвов. Местоположението, толкова близо до полската граница, ясно показваше, че това е послание и че желаната аудитория е европейска. Путин казваше на европейските лидери, че може да удари навсякъде на континента, използвайки балистична ракета със среден обсег, която би дала много малко предупреждение или възможност за спиране.

Това не беше добър период за военната репутация на Русия. През последните седмици и месеци Москва обяви победи в два града в Донбас, само за да се появи украинският президент Володимир Зеленски, за да парадира пред камерите в единия, Купянск, а силите на Киев да се удържат в другия, Покровск, след повече от година атаки.

Във Венецуела руската противовъздушна отбрана не успя да спре американските самолети и специални части да нахлуят в столицата, за да отвлекат президента Николас Мадуро. Миналата година имаше подобни провали в защитата на съюзниците в Иран и Сирия. И въпреки целия успех на Кремъл в представянето на победата си в Украйна като неизбежна, действителният напредък беше изключително бавен и скъп.

Както пише бившият генерал-майор от австралийската армия Мик Райън за удара в Орешник, това беше „знак за страхлив, притеснен лидер с предизвикателства у дома и в чужбина, а не за такъв, който е уверен и очаква победа“.

Бих добавил, че Путин също така изрази разочарование от факта, че Украйна и нейните европейски партньори изглежда са убедили президента на САЩ Доналд Тръмп да се откаже от първоначалната си подкрепа за 28-точков план, създаден в Москва, за прекратяване на войната при нейните условия. Последният проект, който не е на Кремъл, предлага гаранции за сигурността на Киев, които биха включвали разполагане на френски и британски войски на украинска територия, за да се гарантира спазването на прекратяването на огъня. Може да се спори колко ефективни биха били тези сили, ако бъдат тествани (вероятно ключова част от предназначеното послание на Орешник), но исканията на Путин при започването на войната бяха всички сили на Организацията на Северноатлантическия договор да бъдат изтеглени от бившите държави от Варшавския договор и Съветския съюз. Той не се бори, за да види НАТО разположено в Украйна.

В интервю за „Ню Йорк Таймс“ Тръмп заяви, че се е съгласил САЩ да играят поддържаща роля в тези гаранции за сигурност, защото вярва, че Путин няма да се опита да наруши примирието, във всеки случай. Подобно на Шварцкопф, трябва да се запитате дали тази увереност се основава на предположения за намеренията на руския лидер или на неговите възможности.

Може да се изложат убедителни аргументи защо Путин не би трябвало да иска да рискува да се изправи срещу НАТО. Това би изглеждало трудна задача след тежките времена, които руските сили изложиха, опитвайки се да окупират Украйна. Западните оценки за военните загуби на страната достигат 1,2 милиона убити или ранени, да не говорим за хиляди танкове, стотици самолети и повече от две дузини военни кораби.

И все пак това е подвеждащо. Въпреки всичките си проблеми, мобилизираните, боеспособни въоръжени сили на Русия са значително по-големи и по-опитни, отколкото преди четири години. Персоналът е подменен, командването и контролът са подобрени, а руските войски са развили предимства в безпилотните летателни апарати и електронната война, с които само Украйна може да се сравнява. Броят на танковете и артилерията сега изглежда няма значение. Освен това, операция за дестабилизиране на НАТО вероятно би била различен вид конфликт от териториалната война на изтощение в Украйна.

Ново проучване на подобренията в китайските и руските военновъздушни сили от Джъстин Бронк, специалист по военновъздушни сили в Кралския институт на обединените сили на Великобритания, е завладяващо четиво. Той посочва, че повечето руски изтребители, унищожени във войната, са били модели, които не биха били от голяма полза в конфликт с НАТО. И тъй като по-голямата част са били или уцелени, докато са били празни на земята, или докато са били в руското въздушно пространство, позволявайки безопасно катапултиране, загубите на пилоти са били много по-малки. Тези пилоти са много по-опитни и способни след четири години високоинтензивни боеве, отколкото са били през 2022 г.

Междувременно Русия премина към военна икономика, намери източници за санкционирани оръжейни компоненти и построи повече самолети, отколкото загуби стари. Въпреки че има един или два по-малко тежки бомбардировача, военновъздушните ѝ сили са по-големи и по-добри в работата си. Резултатът, казва Бронк, е, че Западът е загубил гаранцията си за въздушно превъзходство над Китай и Русия, точно когато е станал най-зависим от това предимство.

Унгарският премиер Виктор Орбан е един от многото, които вярват, че Европа и НАТО нямат от какво да се страхуват от Путин, защото той е „хиперрационален“ и следователно не би искал да се изправи срещу Европа с нейните напреднали, макар и разпокъсани, армии и значително по-голямо население и икономика.

Това може да е вярно, но не защото Путин е хиперрационален

Ако беше, нямаше да има война в Украйна. НАТО все още щеше да спазва споразумението си от 1997 г. да не разполага войски на територията на по-новите източноевропейски членове на алианса, както правеше, докато Русия не анексира Крим и не започна война в Източна Украйна през 2014 г. Конституцията на Украйна все още щеше да ѝ забранява да се присъедини към НАТО, както правеше до декември същата година. Финландия и Швеция щяха да останат неутрални. Перспективите за руската икономика щяха да бъдат розови, необременени от санкции и загубен човешки капитал и обогатени от някога ненаситното търсене на петрол и газ от Европа.

Ако искате да си припомните защо Путин е започнал война, прочетете 7400-словния сборник с исторически фантазии и негодувания, който той изнесе в телевизионно обръщение три дни преди инвазията. Така че, да, няма да има смисъл Путин да рестартира войната си в Украйна или да започва нови обявени или хибридни войни, насочени към разрушаване на НАТО. Но нахлуването в Украйна също не се получи. С конвенционалните, камо ли ядрените, възможности, с които все още разполага, е просто глупаво да действа въз основа на предположения за неговите намерения.