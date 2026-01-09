IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЕС: Руският удар с „Орешник“ представлява предупреждение към Европа и САЩ

Путин не иска мир, ще продължим подкрепата за Украйна

09.01.2026 | 14:38 ч. 53
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Руският удар по Украйна с балистичната ракета „Орешник“ е бил предназначен да изпрати послание към Европа и САЩ и е ескалация.Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Руският президент Владимир Путин „не иска мир — отговорът на Русия на дипломацията са още ракети и разрушения“, написа Калас в социалната мрежа X.

„Съобщеното използване от страна на Русия на ракета „Орешник“ представлява ясна ескалация срещу Украйна и е замислено като предупреждение към Европа и към САЩ“, добави европейският топ дипломат. 

По думите на говорител на Европейската комисия по време на пресконференция руският президент Владимир Путин не иска мир, а руският отговор на дипломацията е продължаване на разрушенията. Ще продължим подкрепата за Украйна, включително със стъпки, като предприетите от Коалицията на желаещите, добави говорителят.

Миналата седмица държави от Коалицията на желаещите изразиха намерение за изпращане на международен военен мироопазващ контингент в Украйна след постигането на мир. Руската страна заяви в отговор, че ако това намерение се изпълни, чуждестранните военни в Украйна ще бъдат смятани за легитимна цел.

