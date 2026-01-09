ЕС: Руският удар с „Орешник“ представлява предупреждение към Европа и САЩ

Руският удар по Украйна с балистичната ракета „Орешник“ е бил предназначен да изпрати послание към Европа и САЩ и е ескалация.Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Руският президент Владимир Путин „не иска мир — отговорът на Русия на дипломацията са още ракети и разрушения“, написа Калас в социалната мрежа X.

„Съобщеното използване от страна на Русия на ракета „Орешник“ представлява ясна ескалация срещу Украйна и е замислено като предупреждение към Европа и към САЩ“, добави европейският топ дипломат.

По думите на говорител на Европейската комисия по време на пресконференция руският президент Владимир Путин не иска мир, а руският отговор на дипломацията е продължаване на разрушенията. Ще продължим подкрепата за Украйна, включително със стъпки, като предприетите от Коалицията на желаещите, добави говорителят.

Миналата седмица държави от Коалицията на желаещите изразиха намерение за изпращане на международен военен мироопазващ контингент в Украйна след постигането на мир. Руската страна заяви в отговор, че ако това намерение се изпълни, чуждестранните военни в Украйна ще бъдат смятани за легитимна цел.