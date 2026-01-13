Защо страховитият арсенал на Русия се провали във Венецуела?

През последните 15 години Москва постоянно възстановяваше присъствието си в Латинска Америка след разпадането на Съветския съюз, увеличавайки продажбите на оръжие в региона и изграждайки нови съюзи, особено с Венецуела.

Но този съюз може да не е бил толкова непоколебим, колкото Русия и Венецуела го представяха. Москва е сигнализирала на Вашингтон, че ще даде на американците неограничено влияние във Венецуела в замяна на свобода на действие в Украйна, според Фиона Хил, която ръководеше руските и европейските въпроси в Съвета за национална сигурност по време на първата администрация на Тръмп, пише NYT.

На пресконференция през ноември руският външен министър Сергей Лавров беше попитан дали Москва ще разположи повече оръжия във Венецуела, за да засили отбраната си по начина, по който го направи със съседен Беларус, един от най-близките съюзници на Русия.

Лавров ясно заяви, че Венецуела, толкова далеч от руска земя, не е толкова централна за Русия.

Русия и Венецуела подписаха споразумение за стратегическо партньорство през май, когато Мадуро посети Москва, за да разширят връзките, включително сътрудничеството в областта на отбраната. Но то не ангажира нито една от страните с колективна отбрана.

Венецуелските военни изглежда бяха изненадани от операцията на САЩ, въпреки месеците заплахи от Вашингтон.

Оценка на The Times на снимки и видеоклипове, публикувани в социалните медии, заедно със сателитни изображения, показва, че американските военни са атакували предимно места, където Венецуела е разположила или съхранявала системи за противовъздушна отбрана „Бук“.

На едно място складови помещения, съдържащи компоненти на ракетната система „Бук“, са били унищожени от американски самолети, преди дори да бъдат разположени, което показва, че венецуелските военни не са били подготвени за разразилата се инвазия.

В Ла Гуайра, крайбрежен град, който е буфер на Каракас, няколко видеоклипа, публикувани онлайн, показват голяма експлозия в складове в пристанището. Дни по-късно местният губернатор Хосе Алехандро Теран публикува видеоклип на страницата си във Facebook, в който обикаля повредените складове. Той каза, че те са били използвани за съхранение на лекарства за пациенти с бъбречни заболявания.

Записите показват и изгорелите останки от ракетна установка „Бук“, заедно с нещо, което изглежда е ракета или ракетни отломки, разпръснати между два склада.

Само на няколко мили разстояние, в Катия Ла Мар, също бяха съобщени силни експлозии през нощта на атаката. По-късно Теран посети мястото и публикува видеоклипове от района, както и други потребители на социалните медии. Записите показват бомбардирани складове, съдържащи няколко компонента на система „Бук“, включително пускови установки и командно превозно средство, което предполага, че превозните средства за противовъздушна отбрана са били на склад, вместо да са в експлоатация.

Във военновъздушната база Ла Карлота видеоклипове, записани по време на атаката, показват експлозии по военното летище и дим, издигащ се във въздуха. Часове по-късно, след разсъмване, кадри - включително видео, излъчено от държавната телевизионна мрежа на Венецуела - показват тлеещите останки от ракетна установка „Бук“.

На друго летище, в крайбрежния град Игероте, кадри, публикувани онлайн, заснеха нощна експлозия, докато наблизо гореше отделен пожар. Видео от последствията показва унищожена ракетна установка „Бук“.

„Венецуелските въоръжени сили бяха практически неподготвени за атаката на САЩ“, каза Ясер Трухильо, военен анализатор във Венецуела. „Войските им не бяха разпръснати, радарът за откриване не беше активиран, разположен или работещ. Това беше верига от грешки, които позволиха на Съединените щати да действат лесно, изправени пред много ниска заплаха от венецуелската система за противовъздушна отбрана.“

Представените зенитно-ракетни комплекси на Венецуела също не успяха да се появят в защита на въздушното пространство на страната срещу американски самолети.

Колко дълго ще се запази крехкият мир със Съединените щати, предстои да видим. Вашингтон заплашва да използва военноморските си сили, струпани в Карибите, ако Каракас не се съобрази с исканията му, включително отваряне на нефтени находища за американски компании.

Държавният секретар Марко Рубио също така оказва натиск върху временното венецуелско правителство да експулсира чуждестранни съветници от Русия, Куба, Иран и Китай, в опит да утвърди господството на Вашингтон над страната и региона в по-широк смисъл.

Малко след залавянето на Мадуро, Държавният департамент публикува снимка на намръщения президент Тръмп с надпис „това е нашето полукълбо“.