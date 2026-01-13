IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Див слон уби най-малко 20 души в Индия

Побеснялото животно все още не е заловено

13.01.2026 | 12:22 ч. 8
Снимка БГНЕС

Най-малко 20 души са били убити от див слон за девет дни в източния индийски щат Джаркханд, съобщиха властите, добавяйки, че животното все още не е заловено.

Смъртните случаи са настъпили между 1 и 9 януари в горските райони Чайбаса и Колхан в област Западен Сингхбхум, които са част от една от най-големите гори Сал в Азия, уточнява BBC.

За конфликти между хора и слонове се съобщават в региона от години, като властите и изследователите го свързват с намаляващата горска покривка, фрагментацията на местообитанията и засилената човешка дейност в близост до коридорите за слонове.

В ход е мащабна операция по издирване, в която участват над 100 служители на горското стопанство, за да се открие местонахождението на слона, съобщават властите.

„Това е безпрецедентна ситуация. За първи път подобен брой смъртни случаи е свързан с един мъжки слон в региона“, каза горският инспектор Кулдийп Мийна, добавяйки, че целият район е поставен в режим на повишена готовност, за да се предотвратят по-нататъшни загуби на човешки живот и имущество.

Той каза, че техният непосредствен приоритет е да проследят, заловят и безопасно да върнат животното в дивата природа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

