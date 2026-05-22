Капитанът на Астън Вила се изказа ласкаво за принц Уилям

Принц Уилям имаше вълнуваща сряда вечер. 43-годишният принц на Уелс показа емоциите си по време на финала на Лига Европа. Тогава любимият му отбор Астън Вила спечели турнира, като победи Фрайбург с 3:0.

И Уилям присъства на стадиона в Истанбул с приятели. Той дори пророни сълза, когато отборът вдигна купа.

"Страхотна нощ!!! Огромни поздравления на всички играчи, отбора, персонала и всички, свързани с клуба! 44 години от последния вкус на европейска купа!", написа принцът в X.

Уилям е посетил играчите в съблекалнята преди мача и капитанът на Астън Вила Джон Макгин се пошегува, че принцът трябва да черпи играчите с питиета след мача.

Какво сподели Джон Макгин за принца - четете в teenproblem.net