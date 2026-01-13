"Радиото на Страшния съд" предаде нови кодове

Мистериозното руско "Радио на Страшния съд" оживя в понеделник, излъчвайки нови загадъчни гласови съобщения до неизвестни слушатели.

Станцията от ерата на Студената война излъчва непрекъснат, монотонен бръмчащ звук от 70-те години на миналия век, като се смята, че тя е част от тайна военна комуникационна мрежа, свързана с руската система за ядрено командване.

Вчера обичайното бръмчене беше прекъснато два пъти със загадъчни съобщения на руски език, състоящи се от числа, имена или кодови думи.

BREAKING: 🇷🇺 Russia’s “Doomsday Radio” has reportedly been activated, transmitting encrypted code messages over military frequencies. Rare signal activity, encoded transmissions, typically associated with heightened strategic alert levels. Something big may be unfolding. pic.twitter.com/j4t4LLom1g — War Radar (@War_Radar2) January 13, 2026

Сред тях бяха "NZHTI", позивна, която станцията е използвала преди, и "HOTEL", заедно с поредица от числа 38, 965, 78, 58, 88, 37, за които някои предполагат, че могат да представляват координати.

Видео от излъчването наводни социалните медии, където потребителите се опасяват, че "нещо голямо се случва тази вечер".

"Тези кодови думи звучат направо от трилър от Студената война. Кой слуша и защо сега", сподели потребител на X.

Въпреки че излъчванията изглеждат произволни, някои експерти смятат, че руското правителство използва радиостанцията.

Професор Дейвид Стъпълс, който преподава електроника и радиотехника в Градския университет в Лондон, предположи, че загадъчното излъчване вероятно е било поддържано активно като предпазна мярка в случай на ядрена война.

"Почти сигурно руското правителство е това, което използва станцията", каза Стъпълс. "Ако е руското правителство, то не би било за мирни цели."