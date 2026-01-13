Готова ли е Европа за война и какво прави Брюксел, за да се подготви?

С нарастващото напрежение по границите на Европа, ЕС заявява, че новите му отбранителни мерки ще му помогнат да се изправи срещу Русия и други заплахи до 2030 г. Но вярно ли е това? И готови ли са европейците да се бият?

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, съчетано с постоянния натиск от САЩ, остави Европейския съюз с единствения избор да се справи със своя капацитет за отбрана и сигурност. Залогът е висок, тъй като краят на войната в Украйна не се вижда. В същото време доверието е ниско, защото Европа изглежда уязвима и неподготвена както във военно, така и в дипломатическо отношение.

Основният императив на Европа е да се защити, като същевременно подкрепя Украйна. Лидерите на ЕС се споразумяха миналия декември за нов заем от 90 милиарда евро за Украйна, докато председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви нови отбранителни инициативи през октомври, представяйки ги като стъпки за засилване на възпирането на Европа срещу Русия и други противници до 2030 г.

Добавяйки към напрежението, Владимир Путин заяви на 2 декември, че Русия е готова да се бие, ако е необходимо, и няма да остави "никой, с когото може да преговаря".

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че "ние сме следващата цел на Русия" и предупреди за евентуална атака срещу алианса през следващите пет години.

Стратегията за национална сигурност на САЩ нанесе удар върху Европа и нейния политически дневен ред, като я определи като слаб съюзник. Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус повтори предупрежденията на военните историци миналия ноември, казвайки, че "вече преживяхме последното си мирно лято".

Основното безпокойство е ясно: европейците сега вярват, че руска атака срещу НАТО или съседни страни е все по-вероятна, което подхранва силно чувство за неотложност за действие.

Готови ли са европейците за война?

В скорошна анкета на Euronews с въпроса "Бихте ли се борили за границите на ЕС?", отговорите разкриват широко разпространено колебание относно перспективата за война.

От 9950 отговорили, трима от четирима, или 75%, са казали, че не биха били готови да хванат оръжие. 12% са казали, че биха били готови да се бият, докато 8% са останали несигурни, което отразява несигурност както относно личната готовност, така и дали страната им е подготвена за потенциален конфликт.

Проучване на YouGov потвърди, че руската агресия се възприема като една от най-големите заплахи за Европа от 51% в Полша, 57% в Литва и 62% в Дания. Същото проучване показа, че "въоръжените конфликти" са третата по големина заплаха сред анкетираните европейци.

Въпреки че европейските лидери споделят тези опасения, предимно балтийските страни, Литва, Естония и Латвия, са се активизирали, за да поемат водеща роля. Тези държави имат основание да го правят: те са на източния край на НАТО и ЕС и споделят повече от 1000 километра граница с Русия и Беларус.

Литва започна да изгражда така наречените "стени от дронове". Работейки с Латвия, двете страни възстановяват блата на своите територии, за да създадат естествени защитни съоръжения. Те също така стартираха национални кампании за повишаване на осведомеността, упражнения за устойчивост и телевизионни учения, за да помогнат на хората да се подготвят психически за евентуален конфликт.

Миналата година Министерството на вътрешните работи на Литва предостави карти с връзки към местата за убежища и номера на горещи линии за спешни случаи. Латвия добави задължителен курс по национална отбрана към учебната си програма за обществено образование.

Полша изгради бариери по границите си с Беларус и въведе курсове по сигурност в повечето държавни училища, някои от които включват обучение за боравене с огнестрелно оръжие за деца на възраст до 14 години.

"В началните училища изискванията включват теоретична подготовка за безопасно боравене с оръжия", обясни полското министерство на образованието пред Euronews.

Финландия и Естония изпратиха брошури до домакинствата с инструкции какво да правят, ако избухне война, напомнящи за мерките, предприети по време на Студената война. Брошурите обясняват на гражданите какво да опаковат, как да разпознават сирени и предупреждения и какви стъпки да предприемат по време на евакуации или прекъсвания на електрозахранването.

През 2025 г. Швеция стартира национална инициатива за изпращане по пощата на актуализирани брошури "Ако избухне криза или война" до всяко домакинство, възраждайки наръчника си за обществена безопасност от ерата на Студената война. И трите страни също така интегрираха отбраната в образователните си програми, като Естония въведе специален курс по национална отбрана за гимназиите през 2023 г.

Успоредно с това се наблюдава видим ръст на цивилните в цяла Европа, които задават въпроси за военната готовност онлайн. Тенденциите подсказват за безпокойство: в страни, географски близки до Русия, като Финландия, Естония, Полша, Литва и Швеция, данните на Google показват скок в търсенията през последните пет години в търсения като "какво да "събирам ли багаж за война или евакуация?" и "къде има бомбоубежища близо до мен?", със забележим ръст през 2025 г.

Какво прави Брюксел?

Наречете го паника или предпазливост, но националните правителства не са единствените, които се стремят да увеличат отбранителните си способности. На ниво ЕС се разработват няколко инициативи за подобряване на капацитета на блока за сценарий "за всеки случай", който сега изглежда по-правдоподобен от всякога.

Бюджетите за отбрана в цяла Европа се увеличиха, достигайки над 300 милиарда евро през 2024 г. Междувременно, предложението от юли миналата година за Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2028-2034 г., обявено от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, отпуска допълнителни 131 милиарда евро за аерокосмическа и отбранителна индустрия - пет пъти повече от предшественика си.

Планът "Готовност 2030", одобрен от всички 27 държави членки, е първата, и може би най-важната, стратегическа пътна карта за укрепване на отбраната в Европейския съюз.

Целта му е да се преодолеят пропуските в способностите и да се ускори военният отговор, като се даде възможност за движение на войски и оборудване през границите на ЕС в рамките на три дни в мирно време и в рамките на шест часа по време на извънредни ситуации. Това би се постигнало чрез премахване на фрагментираните системи за разрешителни, които понастоящем причиняват значителни забавяния, и чрез създаване на рамка за "Военен Шенген".

ЕС създава мрежа от коридори за военна мобилност, включително подсилени пътни, железопътни и пристанищни маршрути, предназначени за обработка на тежки бронирани машини и логистичен трафик. Идентифицирани са около 500 критични инфраструктурни точки за подобрения, като мостове и тунели, които трябва да поддържат превозни средства с тегло над 60 тона.

Обобщение на европейските транспортни коридори

Планът има за цел също така да стандартизира военното оборудване и логистичните процедури във въоръжените сили на ЕС, които понастоящем разчитат на несъвместими системи, пишат от Euronews.

Очакваната стойност на тези подобрения е 70 и 100 милиарда евро, като финансирането идва от националните бюджети и програми на ЕС, като например Механизма за свързване на Европа. В подкрепа на това усилие Европейската комисия разработи нови финансови инструменти.

Един от тези инструменти е ReArm Europe, въведен през 2025 г. Той е централна координационна платформа за ускоряване на отбранителната готовност и индустриалния капацитет. Предвид фрагментирания характер на европейската отбранителна среда, ReArm Europe е предназначен да съгласува националните инвестиции в отбраната, да намали пречките, да рационализира вземането на решения, да ускори обществените поръчки, да осигури съвместимост на системите и да избегне дублиране.

В рамките на ReArm Europe са включени два допълнителни механизма: EDIP, Европейската програма за отбранителна промишленост, и SAFE, Пакетът за финансиране на стратегическо въоръжаване.

Те предоставят пряка финансова подкрепа. EDIP предлага 1,5 милиарда евро съфинансиране за съвместни изследвания, разработки и производство на отбранителни системи, но само за проекти, включващи поне три държави от ЕС или две плюс Украйна. SAFE, от друга страна, е заем на ниво ЕС от 150 милиарда евро, който позволява на държавите членки съвместно да финансират мащабни покупки на оръжия по-бързо и на по-ниска цена.

Накратко, тези инициативи целят да насърчат държавите да обединяват ресурси и колективно да вземат заеми, за да увеличат производството, да договорят по-добри условия и да гарантират, че новите системи са оперативно съвместими.

Защо САЩ искат да направят Европа отново велика?

Стратегията за сигурност на администрацията на Тръмп, публикувана на 4 декември, предизвика значителни разправии с Европа. Документът описва ЕС като отслабен партньор и набляга на подхода "Америка на първо място", повтаряйки предишни спорове относно разходите на съюзниците от НАТО по време на първия мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп.

От 1945 г. насам САЩ са изградили мрежа от университети, мозъчни тръстове, изследователски институции и отбранителни агенции, предназначени да свържат стратегията и разработването на политики. Стратегическото планиране в Европа, за разлика от това, остава разделено от национални интереси, недофинансирано и по-слабо свързано с вземането на политически решения.

Вашингтон очаква Европа да поеме по-голямата част от отговорностите на НАТО за конвенционална отбрана, включително разузнавателни и ракетни системи, до 2027 г. - краен срок, който някои европейски служители считат за нереалистичен. На срещата на върха на НАТО през 2025 г. в Хага съюзниците се споразумяха да инвестират 5% от БВП годишно в отбрана до 2035 г. Европейските страни в момента допринасят на по-ниски нива.

Какъв е настоящият принос на страните от ЕС към НАТО?

Следователно остават въпроси дали Европа може да продължи да действа като равноправен партньор на САЩ. Стратегията за национална сигурност на САЩ критикува миграционните политики на Европа, раждаемостта, правилата за свобода на словото и подхода ѝ към подкрепата на Украйна.

Същият документ призовава за прекратяване на войната в Украйна и отразява намерението на Вашингтон да нормализира отношенията с Русия или да "възстанови стратегическата стабилност" с Москва.

Въпреки че Русия не е изрично наречена бъдещ съюзник, администрацията на Тръмп също не третира Русия като противник.

Европейски служители, като например еврокомисаря Валдис Домбровскис, реагираха бързо. Домбровскис каза пред Euronews, че не е съгласен с оценката в документа и че ЕС трябва да "покаже повече увереност".

В същия тон председателят на Съвета Антонио Коста и ръководителят на външната политика Кая Калас отхвърлиха предупрежденията на САЩ за предполагаемия упадък на Европа. Те отхвърлиха всяко предположение, че Вашингтон трябва да се намесва във вътрешните политически избори на блока. Те настояваха съюзниците да не се намесват във взаимните си демократични решения. На въпрос за негативната реакция Тръмп каза, че Вашингтон просто иска "да запази Европа, Европа".

Този разговор подчерта нарастващото трансатлантическо разделение относно подходите им към войната на Русия в Украйна.

Надпревара с времето

Европа се превъоръжава. И все пак експертите предупреждават, че само политическата спешност няма да е достатъчна. Шеймъс Боланд, президент на Европейския икономически и социален комитет, каза пред подкаста на Euronews „Брюксел, моя любов“:

"Ние сме най-лесната мишена за атака. Диктатурата обича да атакува Европа, защото не е нужно да живее по същите стандарти, по които живеем ние."

Отвъд бюджетите и политическите декларации, структурните пречки продължават да ограничават отбранителните усилия на Европа, предизвикателства, които не могат да бъдат решени за една нощ. Както отбеляза Томас Рение, говорител на технологичния суверенитет, отбраната, космоса, изследванията и иновациите, ранните резултати от проучването на готовността на отбранителната промишленост на ЕС потвърждават това, което както правителствата, така и индустрията отдавна изпитват.

"Регулаторните и процедурните пречки са сред най-непосредствените пречки пред навременното сътрудничество в областта на отбраната и индустриалното развитие", казва Рение.

В отговор Комисията ускорява промените. Първоначално тя въведе "мини-омнибус" регламент, за да направи финансирането на ЕС за отбрана и двойна употреба по-гъвкаво, преди да публикува по-широк пакет през юни. Целта, отбелязва Рение, е да се намалят забавянията в производството, преди търсенето да надвиши предлагането.

"Този ​​поетапен подход гарантира, че Комисията не само слуша, но и действа", добавя той.

Регулацията обаче е само част от проблема. Европейската отбранителна промишленост е конкурентоспособна в световен мащаб, но остава фрагментирана по национални граници. Десетилетия на недостатъчни инвестиции и ограничен мащаб продължават да ограничават растежа на производството.

"Фирмите от ЕС са конкурентоспособни, но са изправени пред структурни слабости и фрагментиран пазар", обяснява Рение. Той твърди, че по-задълбочената координация е от съществено значение за финансирането, разработването, производството и поддържането на европейските отбранителни способности и инфраструктура.

Тук са предназначени инструменти на ниво ЕС, като SAFE: програмата е предназначена да ускори съвместните обществени поръчки и да намали зависимостта от неевропейски доставчици.

Съгласно нейните правила, повечето отбранителни продукти трябва да се доставят предимно от ЕС, ЕИП или Украйна, което гарантира това, което Рение определя като "независимо използване" от Европа на собствено отбранително оборудване.

Ранните признаци сочат силно търсене. Предварителните планове на SAFE включват 691 проекта, близо две трети от които са фокусирани върху съвместните обществени поръчки. Държавите членки са поискали почти 50 милиарда евро за противовъздушна и противоракетна отбрана, боеприпаси и ракети, като се търсят още милиарди за дронове, системи против дронове и морски способности. До 22,5 милиарда евро предварително финансиране може да бъде отпуснато още през март 2026 г.

Сроковете са кратки. Европа трябва да модернизира отбранителната си промишленост, да подкрепи Украйна и да отговори на предупрежденията за сигурност от НАТО и Вашингтон. Както Рение се изразява, успехът зависи от засилено сътрудничество, преодоляване на пропуските в способностите и поддържане на навременна подкрепа за Украйна.

В среда на сигурност, определена от неотложност, а не от сигурност, предизвикателството пред Европа вече не е дали да действа, а дали може да действа достатъчно бързо.