Как Европа се опитва да възстанови въоръжените си сили за дълга война

Европейските държави, които вече не са сигурни в американската военна защита, заделят стотици милиарди евро за нови оръжия, боеприпаси и съвременни отбранителни технологии. Намирането и обучението на ново поколение войници за отблъскване на бъдещи нашествия ще бъде също толкова важно и много по-сложно.

Войната на Русия в Украйна ясно показа залозите. Воденето на продължителна сухопътна война може да изисква стотици хиляди квалифицирани войници. Руският стил на изтощителна война – изпращане на вълна след вълна войници, за да смажат врага – показва важността на наличието на достатъчно голяма армия, за да издържи на последователни атаки.

Какъв е проблемът?

Изминаха повече от 80 години от последния пълномащабен конфликт в Западна Европа и три десетилетия от разпадането на Съветския съюз, което премахна най-непосредствената заплаха за сигурността на региона. Военните лидери до голяма степен спряха да планират перспективата за бойни действия между две равноправни държави на европейска земя, като вместо това се съсредоточиха върху по-малки мироопазващи операции и експедиционни мисии на други континенти. Правителствата намалиха разходите за отбрана и затвориха големи гарнизони. Артилерийски оръдия, танкове и бронирани машини бяха бракувани или поставени на склад.

Общият брой на действащите военни в държавите-членки на Европейския съюз е намалял почти наполовина от пика през 1995 г. от около 3,7 милиона, според данни на Международния институт за стратегически изследвания. Постоянните въоръжени сили на Великобритания и Франция - единствените европейски армии, които все още могат да проектират глобална сила в такъв мащаб - са в най-малкия си брой от първата половина на 19-ти век.

Русия, за разлика от това, модернизира отбранителното си оборудване и изгражда по-голяма, по-професионална армия, откакто войната с Грузия през 2008 г. разкри окаяното състояние на армията ѝ. След няколко вълни на мобилизация и наборна военна служба, Русия сега има около 1,1 милиона действащи военнослужещи, според IISS, въпреки че според съобщенията е понесла около 1 милион жертви във войната си в Украйна.

Съкращенията на бюджета претовариха европейските въоръжени сили и навредиха на морала, създавайки проблеми с набирането и задържането на персонал. През март 2025 г. доклад на германското правителство за състоянието на армията установи, че 28% от редническите длъжности и 20% от офицерските звания са незаети. Във Великобритания редовната армия се е свила от 110 000 през 2010 г. до около 73 000, а генералите на страната се обърнаха към частни компании за набиране на персонал, за да помогнат за поддържането на числеността.

Един от проблемите е, че войническата служба често е ниско платена в сравнение с цивилна работа, изискваща същите нива на умения. Нито пък предлага на повечето новобранци работа доживот. В Испания армията се е свила с 10% от 2010 г. насам, главно поради ниското заплащане и факта, че повечето военни кариери приключват до 45-годишна възраст.

Какво се прави за набиране на повече войници?

Военните имат два начина за разширяване: набиране (доброволно) и наборна военна служба (задължително).

Правителствата могат да привлекат повече цивилни във войската, като направят службата по-привлекателна с маркетинг, по-високи заплати, образователни придобивки и други предимства. Това може да доведе до по-добре обучен и по-ефективен персонал, но е и скъпо и отнема време.

Цивилни лица също могат да бъдат вербувани като резервисти - обучени войници и специалисти на непълен работен ден, които желаят да се запишат, но не могат или не искат да се ангажират с пълна военна кариера. Резервистите могат да изпълняват няколко роли, като служат в пехотата, управляват логистиката или носят специалности като медицинско обучение и технологични умения, за които военните трудно биха платили конкурентни цени.

. След като президентът Еманюел Макрон каза на сънародниците си, че „родината се нуждае от вас“ в телевизионно обръщение през март 2025 г., над 7500 кандидати се записаха като резервисти през следващите 20 дни.

Другият вариант за правителствата е да въведат отново задължителната военна служба. Наборната служба включва цялото общество и обикновено се използва за осигуряване на базово ниво на обучение по време на кратък период на активна служба - често между шест и 18 месеца. След това персоналът се поставя в резерв, но може да бъде призован по-ефективно, отколкото ако беше призован на служба почти без никакво обучение.

Финландия - страна от ЕС с дълга сухопътна граница с Русия - има ефикасна и отдавна установена система за наборна военна служба, която изисква всички мъже над 18 години да преминат военно обучение. След това те могат да бъдат призовани до 60-годишна възраст, за да служат за опреснително обучение, реагиране при бедствия или война. Резултатът е действаща армия от само 17 000 души, но резерв от 900 000 души - почти една шеста от общото население.

Защо Европа се нуждае от повече войници?

След края на Студената война повечето западни правителства предполагат, че конфликтите или ще бъдат срещу недържавни субекти - терористи и други организации - или ще приключат бързо. Войните в Персийския залив в началото на 90-те и 2000-те години само затвърдиха това мислене, като американските военни надделяха над по-големи иракски сили и в двата случая приключиха официалните военни действия само за седмици.

По-дългите контрабунтовнически кампании в Ирак и Афганистан доведоха до организационен фокус върху по-малки части и „умножители на силата“, като например военновъздушните сили. Големите армии, окопите и борбите за контрол над територията изглеждаха остарели.

След това, през 2022 г., Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. И двете страни бързо научиха, че използването на самолети твърде близо до фронтовите линии често е смъртоносна грешка. Артилерийските снаряди станаха оскъдни. Дроновете допълваха оръдията. И с масите пехота, борещи се за контрол над територията, на огромна цена, и двете страни започнаха да мобилизират резерви.

Какви са предизвикателствата?

Войната в Украйна и перспективата за оттегляне на американските военни от Европа принудиха правителствата на региона да прекратят практиката на грабежи от бюджетите за отбрана, за да финансират други приоритети. Но изоставянето на „мирния дивидент“ от периода след Студената война остава спорно, а застаряващото европейско население означава, че натискът върху националните бюджети вероятно ще продължи да расте. Убеждаването на населението в иначе стабилни или проспериращи страни в необходимостта от подготовка за бъдещ конфликт може да бъде трудно. Държави като Германия, които премахнаха наборната военна служба, може да се затруднят да приложат отново политиката; през декември ученици там организираха стачки в знак на протест срещу тази възможност.

Засега, докато конфликтът в Украйна все още бучи, в цяла Европа има широко съгласие за увеличаване на военните разходи. Бюджетите за отбрана на почти всяка европейска държава са се увеличили между 2022 и 2024 г. Членовете на Организацията на Северноатлантическия договор са се зарекли да изразходват 5% от БВП за отбрана и са на път да похарчат над 1,5 трилиона долара през 2025 г., в сравнение с около 1 трилион долара през 2014 г. Големи плакати, рекламиращи военни кариери, могат да се видят във Франция, Унгария и други европейски страни.

Все още не е ясно колко отдадени и способни войници ще могат да се купят с допълнителните разходи. Едно е млад италианец или датчанин да се научи как да се прицелва и стреля с автомат като резервист. Друг е въпросът дали техните правителства биха били готови да ги изпратят да се бият и потенциално да умрат в защита на член на НАТО като Естония.