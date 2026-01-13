"Шарли Ебдо" отива на съд заради карикатура за пожара в Кран Монтана

Френското сатирично списание “Шарли Ебдо” публикува карикатура, изобразяваща двама скиори с обгорели лица и превързани с бинтове да се спускат по пистите в Кран Монтана. Карикатурата предизвика критики в онлайн пространството и доведе до завеждане на съдебно дело, предаде Франс прес.

По време на новогодишните празници в бар “Ла Констеласион“ в швейцарския курорт избухна огромен пожар, при който загинаха 40 души, а 116 души бяха ранени. Около 80 от ранените все още са в болници.

Хиляди потребители реагираха с гневни емотикони на рисунката, озаглавена “Опърлените карат ски“, която беше публикувана във Фейсбук.

“Това е наистина отвратително“, коментира един от потребителите, а друг обвини изданието в липса на емпатия.

Швейцарската писателка Беатрис Риан и съпругът ѝ, който е адвокат, заведоха иск, свързан с карикатурата. “Намирам я за много отвратителна. Свободата на изразяване има свои граници. Те се подиграват на жертвите. Въпросът е дали човешкото достойнство трябва да е с предимство пред свободата на изразяване или не“, каза Риан пред швейцарската телевизия RTS

Рисунката е дело на художника, известен с псевдонима Салш. На нея освен двамата обгорели и превързани с бинтове скиори има и указателна табела, на която пише "Кран Монтана", а в долния десен ъгъл на рисунката има надпис: “Комедия на годината“.

Салш прави препратка към френска комедия от 70-те години, озаглавена "Загорелите, които карат ски", разказваща се през погледа на фарса за ски ваканция.

Главният редактор на “Шарли Ебдо“ Жерар Биар призна пред RTS, че карикатуристът е стигнал прекалено далеч и нарече рисунката “черен хумор“. “Разбира се, тя може да е шокираща, но сатирата се предполага да бъде шокираща“, каза той. Сатиричното списание не се подиграва на жертвите, но показва абсурдността на трагедията, разясни той.

“Шарли Ебдо“ е известно с провокативното си и нарушаващо обществените норми съдържание. През януари 2015 г. редакцията на изданието в Париж стана цел на ислямистка атака, при която бяха убити 12 души, след като в него бяха публикувани карикатури на пророка Мохамед. / БТА