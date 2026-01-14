Уволниха работника от фабриката на "Форд", който получи среден пръст от Тръмп ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи неприлични жестове към работник във "Форд" във вторник по време на посещението си в завода на автомобилния производител в Детройт, след като работникът го нарече "защитник на педофили".

Във видео, публикувано в социалните мрежи, се вижда как Тръмп се разхожда из завода, докато работник му крещи гореспоменатата фраза от паркинга. Президентът му показа среден пръст и му отговори с „майната ти“.

Работникът е идентифициран като 40-годишния Ти Джей Сабула, който е заявил пред "Вашингтон Поуст", че е бил отстранен от работа, след като е крещял на Тръмп.

"Такава възможност не те спохожда често, затова, когато се открие, по-добре да си готов да се възползваш от нея", обясни Сабула реакцията си, и добави, че въпреки че никога не е подкрепял Тръмп, в миналото е гласувал за други републиканци.

Инцидентът се е случил, докато Тръмп е разглеждал фабриката на "Форд", за да затвърди политиката си в подкрепа на местното производство.

Белият дом е отговорил на запитвания относно реакцията на президента, заявявайки, че действията му "са били уместни".

Реакцията на освободения служител бе провокирана във връзка с разкриването на досиетата на Джефри Епстийн, от които става ясно, че американският президент е знаел за престъпленията и дори е присъствал на организираните от него партита с непълнолетни момичета.

В края на годината Тръмп разреши публикуването на документите на Епстийн чрез Министерството на правосъдието, въпреки че те не бяха публикувани в тяхната цялост, което предизвика критики от сенатори от Демократическата партия и потърпевши заради липсата на прозрачност.

