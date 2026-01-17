Петрол от сенчестия флот – нов източник за военна помощ на Украйна

Великобритания разглежда планове за използване на петрол, конфискуван от кораби на руската „сенчеста флота“, за финансиране на военните усилия на Украйна, разкри правителствен източник.

Според обсъжданите варианти Великобритания не само ще спре потока на средства към руската военна машина, но и ще пренасочи парите, събрани от санкционирания петрол, към Украйна. Не е ясно дали такъв план е осъществим.

„Това би имало двоен ефект върху руската военна машина – не само бихме ги лишили от незаконните приходи от войната, но и бихме намерили начин да помогнем за финансирането на съпротивата на Украйна“, каза източникът, пожелал анонимност.

The Times разкри във вторник, че британските специални сили са подготвени да нахлуят на корабите от руската сенчеста флота като част от репресиите срещу руската икономика.

Елитни войници, обучени да се спускат с въжета от хеликоптери върху кораби и да пленяват екипажите им, могат да атакуват стотици незаконни петролни танкери, след като правителството намери правна основа за такива рейдове.

И двата танкера за суров петрол плават под фалшиви флагове, съответно на Камерун и Зимбабве, което ги прави възможни цели за рейдове на британските специални сили съгласно Закона за санкциите и борбата с изпирането на пари, пише The Times.

Spring Fortune беше санкциониран от Великобритания през май миналата година за участие в дейности, целящи дестабилизиране на Украйна или облагодетелстване на руското правителство. Преди това е плавал под различни имена и под флаговете на Гърция, Маршаловите острови, Малта и Панама.

Range Vale се занимава с износ на петрол от руски пристанища, по-специално в Балтийско море, и беше подложен на британски санкции през 2024 г. Той е свързан с Radiating World Shipping Services, санкционирана компания със седалище в ОАЕ, за която се казва, че е един от водещите оператори на сенчестата флота. Корабът също така многократно е сменял името си и е плавал под флаговете на Кукските острови, Гърция, Хондурас, Индонезия и Ниуе.

Служители на НАТО във Великобритания следат поне още три подозрителни руски петролни танкера, пътуващи през Атлантическия океан.

Vesna, Veronica III и Bertha се предполага, че пътуват към Европа, което повишава вероятността от участие на Великобритания в поредна операция по конфискация.

В понеделник „Уайт Кондор“, който плава под флага на Аруба, холандска територия в Карибско море, премина безпрепятствено през Ламанша. Аруба няма корабен регистър. Правителството й потвърди, че нито един арубански флаг не е легитимен, и призова страните да започват наказателни производства, ако кораби влязат в пристанище.

Корабът не е преминал инспекция в пристанище от 2018 г., което поражда опасения, че може да има сериозни недостатъци по отношение на безопасността и да е изложен на висок риск от разлив на нефт или инцидент.

Командир Арло Абрахамсън, началник на отдела за връзки с обществеността в Морското командване на НАТО, заяви, че алиансът поддържа „постоянно разбиране за моделите на живот с търговското корабоплаване и работи в тясно сътрудничество с съюзниците, за да споделя анализи и информация за кораби от интерес“.

Друг представител на НАТО заяви, че военноморските сили на алианса провеждат „дейности за осведомяване за морската обстановка“ в цялата евроатлантическа региона за страните членки.

Корабите под прякото командване и контрол на НАТО обикновено не провеждат рейдове или операции по пресичане.

Marinera, петролен танкер, задържан от САЩ с помощта на Великобритания миналата седмица, беше забелязан в Moray Firth, защитен залив на крайбрежието на североизточната част на Шотландия.

Военноморските сили на САЩ нахлуха на кораба, по-рано известен като Bella 1, миналата сряда, след като той избяга от американските власти и се отправи към Русия през Атлантическия океан. Възможно е танкерът и ескортите му да се презареждат, преди да отпътуват за САЩ, въпреки че не е посочена причина за появата на кораба край Шотландия.