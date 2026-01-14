Как една учителка се превърна в "един от най-важните вербовчици" за руските военни

Бивша руска учителка, която използва Telegram канал, за да примамва млади мъже от бедни страни да се присъединят към войната на Путин, се е превърнала в "един от най-важните вербовчици" за руските военни. Това сочат разкрития, направени пред BBC от няколко сирийски граждани, изпратени на фронта в Украйна.

Омар, 26-годишен строителен работник от Сирия, вече е воювал в инициираната от Русия война в Украйна в продължение на девет месеца, когато е получил заплашително видео на телефона си от жената, която го е вербувала: Полина Александровна Азарних.

40-годишната рускиня е помогнала на Омар да се присъедини към руската армия, след като му е обещала руско гражданство и щедра заплата. Но сега тя била бясна. Азарних обещала, че ако Омар ѝ плати 3000 долара, тя ще му осигури роля в руската армия, която ще го държи далеч от фронтовата линия. Омар обаче, само след 10 дни обучение, бил изпратен в бой, затова отказал да плати на Азарних. Затона жената си е отмъстила на Омар и се е заснела как гори паспорта му. След това му е изпратила кадрите, казвайки:

"Сирийския паспорт гори добре".

Омар казва, че се е опитал да откаже участие в мисията в Украйна, но командирите му са го заплашили да го убият или да го изпратят в затвора.

"Бяхме измамени. Тази жена е мошеница и лъжкиня", жалва се той.

Лъжи, заплахи и договори, които могат да бъдат подновявани за неопределено време

BBC идентифицира почти 500 случая, в които Азарних е получила "покани", с които хора, които е вербувала в социалните медии, главно мъже от Сирия, Египет и Йемен, са получавали разрешение да влязат в Русия, за да се присъединят към армията. Азарних е убеждавала чуждестранните новобранци, че няма да бъдат изпратени да се бият на фронта, не им е обяснявала, че руската армия може автоматично да удължи договорите им до края на войната и е заплашвала онези, които са се опитвали да ѝ се противопоставят.

Повече от 1 милион руски войници са били убити или ранени от началото на войната през 2022 г., а 25 000 са били убити само през декември миналата година, според данни на НАТО. Според разследване на BBC, жертвите, понесени от руската армия, са се увеличили миналата година с по-бързи темпове, отколкото по всяко друго време във войната. В него се стига и до заключението, че най-малко 20 000 чуждестранни граждани са били вербувани от руската армия, включително от страни като Куба, Непал и Северна Корея.

"Определено ще умрем тук"

След като се свързват с Азарних чрез нейния Telegram канал, Омар и 14 други сирийци получават едногодишни договори в руската армия с месечна заплата, еквивалентна на около 2500 долара, и бонус при подписване от 5000 долара - суми, за които не биха и мечтали в Сирия.

Договорите са написани на руски език, език, който никой от сирийците не разбира, а Азарних им взема паспортите под претекст, че ще им помогне да получат руско гражданство. Бившата учителка също така им обещава, че ако всеки от тях ѝ плати по 3000 долара от бонуса, който са получили при подписването на договорите, тя ще гарантира, че няма да бъдат изпратени на фронт.

Само след месец подписване на договора и 10 дни военно обучение обаче, групата сирийци е изпратена на фронтовата линия в Украйна.

"Определено ще умрем тук", казва Омар в гласово съобщение, записано през май 2024 г. "Много ранени, много експлозии, много бомбардировки. Ако не умреш от експлозията, умираш от отломките, които падат върху теб. Телата са навсякъде... Стъпвах върху тела, нека Бог ми прости. Ако някой умре, видях го с очите си, слагат го в торба за боклук и го хвърлят близо до дърво."

След почти година Омар научава, че армията е удължила договора му и че няма да може да се прибере у дома.

"Някои хора са си загубили ума"

Азарних има 21 000 абонати в своя Telegram канал и е набрала стотици мъже от Йемен, Сирия, Египет, Мароко, Ирак, Кот д'Ивоар и Нигерия. Преди да отвори Telegram канала си през 2024 г., Азарних управлява Facebook група, където помага на арабски студенти да дойдат в Москва, за да учат.

"Арабите, които идват, умират веднага. Някои хора са си загубили ума - трудно е да виждаш трупове", казва Хабиб, сириец, вербуван от руската армия и работещ с Азарних известно време. "Никой от тях не знае как да използва оръжие. Дори и да стрелят по тях, те избират да не отвърнат на стрелбата... ако не стреляш, ще бъдеш убит", казва Хабиб. "Полина взе мъжете, знаейки много добре, че ще умрат."

Азарних "получавала по 300 долара от армията за всеки човек, когото е набирал", разкрва той.

"Мислехте си, че можете да получите руски паспорт, да не правите нищо и да живеете в петзвезден хотел?"

От средата на 2024 г. Азарних започва да публикува постове, в които предполага, че нови попълнения ще бъдат изпратени да се бият в Украйна.

"Всички разбрахте, че... е, добре, че отиваш на война", каза тя във видеоклип, публикуван през октомври 2024 г. "Мислеше си, че можеш да получиш руски паспорт, да не правиш нищо и да живееш в петзвезден хотел?... Нищо не се случва безплатно."

Когато майката на един от новобранците, изпратени на фронта, разкритикува руската армия, Азарних я заплаши: "Ще намеря теб и всичките ти деца."

Руският президент Владимир Путин вече е твърдял, че мъжете, вербувани от Близкия изток, са били идеологически мотивирани да участват във войната в Украйна, а не финансово.

"Това са хора, които искат да дойдат доброволно, не за пари, и да окажат помощ на хората", каза той.

"Никога няма да ѝ простим за това, което ни направи"

Азарних е част от мрежа от неофициални вербовчици за руските военни. Два други арабскоезични Telegram канала предлагат подобни оферти на заинтересованите. През септември кенийската полиция обяви, че е разбила предполагаем "синдикат" за трафик на хора, който е примамвал кенийски граждани с предложения за работа, но ги е изпращал да се бият в Украйна. Междувременно Хабиб се е върнал в Сирия, след като е подкупил няколко командири, за да подпишат договора му. Омар в крайна сметка е получил руско гражданство и е успял да се върне в Сирия, но двама от колегите му загинали.

Азарних "ни вижда като числа или пари – тя не ни вижда като хора", казва Омар. "Никога няма да й простим това, което ни причини."