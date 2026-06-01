Я пак? Компания, продаваща крем за пениси, съди Брад Пит за $75 000

Създателите на "луксозен крем за пенис" обвиняват Брад Пит, че се държи като истински гадняр, след като е променил името на собствената си козметична линия на такова, което според тях звучи твърде сходно.

Базираната в Малибу марка Beau D. стартира през 2020 г. с луксозен балсам за устни и така наречения "D. Cream" - ще оставим сами да се досетите какво означава "D". Сега обаче дръзката компания е подала съдебни документи срещу козметичната линия на Пит Beau Domaine, съобщават Page Six и AirMail.

Създателите на D. Cream за 56 долара - сайтът на компанията дори има курсор във формата на сперматозоид - искат обезщетение за над 75 000 долара. Те настояват и линията на Пит изцяло да спре да използва името Beau Domaine.

Френската козметична марка на Пит стартира без особено шум около себе си през 2022 г. в партньорство с прочута винарска фамилия, като добавя винени препратки към продуктите си за красота - например патентовано съединение от грозде сортовете Grenache, Syrah и Mourvèdre, комбинирано с молекули против стареене.

Пит, разбира се, е известен и като собственик на френската винарна "Шато Миравал" (Château Miraval), която се превърна в една от основните спорни точки в съдебната му битка при развода с Анджелина Джоли.

Миналата година обаче Пит и партньорите му преименуваха козметичната си марка - от Le Domaine на Beau Domaine.

Именно тогава Beau D., създадена от бивш служител на Men’s Vogue и Teen Vogue, според информацията е направила три неуспешни опита за частно споразумение, преди да заведе дело за подвеждащо обозначаване на произход и нелоялна конкуренция по общото право съгласно Кодекса за бизнеса и професиите на Калифорния (California’s Business and Professions Code).