IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

САЩ реже визите за 75 държави, Русия е сред засегнатите

Това ще се случи от 21 януари

14.01.2026 | 23:12 ч. 10
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ще спре от 21 януари обработването на визи за 75 държави, предаде Ройтерс, като се позова на "Фокс нюз". Телевизията цитира съобщение от Държавния департамент. 

Сомалия, Русия, Афганистан, Иран, Бразилия, Нигерия и Тайланд са сред засегнатите страни, сочи информацията. 

Представители на Държавния департамент за момента не са отговорили на молбата за коментар на съобщението, за което "Фокс нюз" заяви, че разпорежда на американските посолства да отказват визи съгласно действащото законодателство, докато ведомството преразглежда процедурите си. Няма информация кога точно ще стане това. 

Преустановяването на обработката на визи става на фона на мащабните мерки срещу имиграцията, предприети от президента републиканец Тръмп след встъпването му в длъжност през януари миналата година.

През ноември Тръмп обеща "да спре за постоянно" миграцията от всички "страни от Третия свят" след стрелба близо до Белия дом, извършена от афганистански гражданин, при която беше убит член на Националната гвардия./БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

сащ визи русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem