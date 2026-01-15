IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Кипър: Единствената страна от ЕС под чужда окупация сме и разбираме Украйна най-добре

В началото на януари започна Кипърско председателство на Съвета на ЕС

15.01.2026 | 08:31 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Кипър е единствената страна от ЕС под чужда окупация и разбираме най-добре Украйна, каза кипърският президент Никос Христодулидис пред европейски журналисти в Никозия. Той отбеляза, че неговата страна се подготвя от две години за започналото в началото на януари Кипърско председателство на Съвета на ЕС. Председателството постави сред водещите задачи до края на юни продължаването на подкрепата за Киев.

Имаме ясна прозападна ориентация. За разлика от първото председателство на Кипър (2012 г. - бел. кор.) вече не сме държава с един-единствен проблем. Преди искахме намеса от ЕС винаги по въпроси, свързани с Турция. Това се промени, посочи президентът. Председателството на малка държава е предимство - лесно е да оставим настрана въпросите от национално значение, добави той.

Приемането ни в ЕС през 2004 г. е най-важното събитие за нас от 1960 г. и основаването на Република Кипър, обобщи Христодулидис.

По неговите думи за първи път от 2011 г. Кипър се е върнал в категория А на всички международни рейтингови агенции. През 2023 г. по време на президентската предизборна кампания основната тема беше миграцията. Днес този въпрос не стои пред нашата страна, заяви президентът. Той поясни, че Кипър отчита над 80 на сто спад в пристигащите незаконни мигранти и над 60 на сто повишение при връщанията на чужденците без право на престой.
(кор. на БТА Николай Желязков)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кипър войната в Украйна председателство на ЕС
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem