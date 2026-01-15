Откриха разложеното тяло на бившия шеф на "Уралкалий" Владислав Баумгертнер

Още един руски топ мениджър почина при мистериозни обстоятелства. Тялото на Владислав Баумгертнер, бившият ръководител на "Уралкалий", който изчезна на 7 януари, беше намерено в Кипър.

Според кипърското издание Philenews, останките са открити в труднодостъпно дефиле на южното крайбрежие на острова. Властите потвърдиха, че става дума именно за Баумгертнер, въпреки че трупът на 53-годишния бизнесмен е бил в състояние на разлагани.

Първоначалният оглед от съдебни медици на място не е открил видими следи от насилие или външна намеса. Според официалните изявления на местната полиция към 15 януари 2026 г., основната версия, по която се работи, е внезапна смърт от естествени причини. Назначена е аутопсия и токсикологичен анализ, които трябва да дадат окончателен отговор за точната причина за смъртта му в близките дни.

Въпреки че Владислав Баумгертнер живееше в Кипър след оттеглянето си от активен бизнес, той поддържаше значителни и сложни връзки с Русия, както лични, така и професионални.

Той изчезна ден преди руски дипломат да издъхне в руското посолство, като властите определиха смъртта му за "неестествена"

"Инцидентът в посолството се третира като неестествена смърт, защото въз основа на аутопсията изглежда, че е самоубийство", каза говорителят на кипърската полиция Вирон Виронос.

Смъртта идва в момент, когато полицията се стреми да стигне до дъното на корупционен скандал, разтърсващ страната.

Руското посолство отказа да предаде на кипърските власти предсмъртното писмо, за което се твърди, че е написано от покойния 41-годишен дипломат Алексей Панов, или да позволи достъп до местопрестъплението. Вместо това полицията беше принудена да извади тялото в двора на дипломатическия комплекс.

"Поискахме разрешение да влезем в посолството, но ни беше отказано", каза Виронос.

В публикация във Facebook мисията идентифицира "служителя" като А. В. Панов, казвайки, че той е "починал" на 8 януари.

"Смъртта му е дълбоко лична трагедия за семейството и приятелите му", се казва в публикацията. "На семейството на починалия е била предоставена цялата необходима помощ и подкрепа."

Един западен посланик, базиран в Никозия, беше скептичен, казвайки:

"Тук може да има много конспиративни теории, но не бих се изненадал, ако двете събития са свързани."

В отговор на това мнение друг дипломат от ЕС каза:

"Две думи ми идват на ум. Мистериозно и зловещо."

Кой беше Владислав Баумгертнер?

Баумгертнер беше ключова фигура в световната индустрия с калиеви торове. Той стана международно известен през 2013 г., когато беше арестуван в Беларус след разпадането на картела между "Уралкалий" и "Беларускалий". По-късно беше екстрадиран в Русия, а впоследствие освободен, след което се оттегли от публичния бизнес живот и живееше предимно в Кипър.

Смъртта му предизвика широк отзвук в руските и международните финансови среди поради водещата му роля в една от най-големите корпоративни войни в Източна Европа през последното десетилетие.

Въпреки че смъртта му в Кипър се разследва като естествена, името му остава силно свързано с руския олигархичен бизнес модел и корпоративните войни, които понякога имат политически измерения.