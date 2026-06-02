Мисия под напрежение: украинци разминират в опасни води на Черно море

Украинският военен кораб отплава в открито море край бреговете на Одеса в търсене на руски мини, а член на екипажа следи за атакуващите дронове на Кремъл.

"Морето в момента не е спокойно, така че кой може да каже, че в този момент към нас не се носи някоя мина?", каза командирът, който се представи само с военния си позывной "Мастер".

Русия е хвърлила хиляди морски мини в Черно море край региона на Одеса, зона, която е жизненоважна за износа на зърно от страната. Под повърхността се крият и неизвестен брой артилерийски снаряди, сухопътни мини и ракети, които са били отнесени по река Днепър и в морето, когато предполагаеми руски сили взривиха язовир Каховка през 2023 г., пише The Times.

Задачата на украинските военноморски екипажи, като този, командван от „Мастер“, е да ги откриват и неутрализират. Докато операциите по разминиране са рисковани дори в мирно време, провеждането на такива мисии по време на най-голямата война в Европа от 1945 г. насам е съвсем друго нещо. Докато екипажът работеше, други патрулни лодки на украинския флот бяха готови да свалят всеки приближаващ се руски дрон.

Никой не знае точно колко време ще отнеме, за да стане Черно море отново безопасно. Дори ако войната приключи утре, членовете на екипажа казаха, че това може да отнеме десетилетия.

"Тук все още има морски мини от Втората световна война", каза един от тях.

Два подозрителни обекта бяха забелязани във водата близо до пристанището на Одеса и задачата на екипажа беше да ги идентифицира. На палубата екипажът се подготви да изстреля подводен дрон Sea Fox, за да ги разгледа по-отблизо. Германското противоминно устройство е свързано с кораба чрез оптичен кабел и изпраща обратно видео в реално време.

Екипажът е носил маски, за да скрие самоличността си, поради опасения, че те или членовете на семействата им могат да бъдат мишена на руските сили. Командирът им е казал, че повечето от тях са били цивилни, преди президентът Путин да изпрати танкове в Украйна през 2022 г.

Вини, чиято позивна е вдъхновена от Вини-Пух, съветската версия на Мечо Пух, е казал, че е бил бизнесмен в шивашката индустрия, преди да бъде мобилизиран през 2024 г. Първоначално е бил в подразделение, което е сваляло руски дронове, преди да премине към екипаж за разминиране.

Работата е бавна, трудна и опасна. Но Украйна няма избор: около 90% от селскостопанския износ на страната, на стойност приблизително 9 милиарда британски лири, се изнася по море.

Кремъл се опитва да задуши тази икономическа жизненоважна артерия. В петък руски дрон удари турски товарен кораб, който беше напуснал Одеса, предизвиквайки пожар и ранявайки двама членове на екипажа. Тази атака дойде, след като руски дронове удариха и китайски товарен кораб, който се е насочвал към пристанище Южен в Одеса. Той успя да продължи пътуването си и не бяха съобщени пострадали.

Напрежението, свързано с мисиите за разминиране, понякога се облекчава от гледката на делфини, плуващи в следите на лодките.

Подобни наблюдения обаче биха могли да бъдат все по-рядко срещано явление. Еколозите казват, че десетки хиляди черноморски делфини са били убити от морски мини и други взривни устройства, както и от токсичното замърсяване, което е било изхвърлено в морето след разрушаването на язовир Каховка. Други са били убити, след като са заседнали поради акустични смущения, причинени от сонара на руски подводници. Стотици техни трупове са открити на бреговата линия.

Въпреки бушуващата война, плажовете на Одеса все още привличат плувци.

Тъй като на мъжете в боева възраст е забранено да напускат страната, няма други възможности за много семейства да прекарат заедно почивка на морето. Опасностите обаче са високи: миналото лято трима души загинаха, когато бяха ударени от морски мини.

Повече от четири години война превърна украинската армия в най-закалените в битки сили в света. Докато западните страни са доставили оборудване, като например противоминния дрон Sea Fox, техните армии нямат опит да го управляват по време на война.

"Те ни дадоха теорията как работи това. А сега можем да им дадем практически примери, базирани на днешните реалности, как всъщност работи на практика", каза Мастър, докато наблюдаваше морето от палубата на своя кораб.

Въпреки че Украйна е разработила свой собствен подводен дрон за разминиране "Толока", украински военноморски служител заяви, че западните технологии са изиграли огромна роля в усилията ѝ.

През 2023 г. Кралският флот дари на Украйна два кораба за търсене на мини, които биха ускорили задачата за разчистване на Черно море. Корабите обаче ще трябва да преминат през Босфора, за да стигнат до Украйна, а Турция им отказа разрешение, позовавайки се на договор от 1936 г., който блокира достъпа на страни във война, включително Русия и Украйна. Краят на бойните действия все още изглежда далеч.